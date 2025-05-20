Мода на рокировки

У Balenciaga новый креативный директор — Пьерпаоло Пиччоли. На этой должности он сменил Демну Гвасалию, который перешел в Gucci в марте этого года. Пиччоли начал карьеру в модном доме Fendi, где проработал десять лет. Затем он больше двух десятилетий занимал должность креативного директора в Valentino.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Первую коллекцию, созданную под его руководством, Balenciaga представит в октябре. И она будет отличаться от всего того, к чему мы привыкли, предположил искусствовед, историк моды Анатоль Вовк: «Пьерпаоло Пиччоли не является бунтарем и авангардистом, каким был Демна Гвасалия. Достаточно вспомнить несколько появлений звезд на Met Gala и можно понять, что Пьерпаоло Пиччоли, как и Кристобаль Баленсиага, является сентиментальным романтиком. Хотя Демна Гвасалия сделал очень много для этого бренда. Он возвел его в ранг одних из самых востребованных дорогих брендов в модной индустрии, продолжая идеи Кристобаля Баленсиаги, шокируя своими новыми решениями, создал новую эстетику, основываясь на архивных документах, которые модный дом, конечно, сохранил и дает в пользование креативным директорам.

Чего ждать от Пьерпаоло Пиччоли, неизвестно. Но то, что бренд никогда больше не будет прежним, это однозначно. В любом случае это перестановки в рамках одного и того же конгломерата Kering Group, куда входит и Gucci, и Balenciaga. Такие рокировки в последнее время все чаще удивляют специалистов мира моды. Иногда складывается впечатление, будто бы эти перестановки абсолютно рандомные и ни на чем не основываются. Потому что, будучи креативным директором Valentino, Пьерпаоло создавал потрясающие коллекции, которые были финансово успешными, а Демна Гвасалия, работая в Balenciaga, показывал очень большой финансовый рост.

Скорее всего, эпоха, когда один креативный директор может работать на протяжении 65 лет, как это было с Карлом Лагерфельдом и модным домом Fendi, осталась в прошлом. Сегодня креативные директора так долго не работают.

И последние два года были очень шокирующими в плане перестановок. Это коснулось и бренда Alexander McQueen, и Chanel, и Gucci, и многих других. Покажет все только время. Не одна, не две и даже не три коллекции не дают понимания линейной перспективы прогнозирования».

Бренды Yves Saint Laurent, Bottega Veneta и Alexander McQueen также принадлежат холдингу Kering. Перестановки затронули и их конкурента — конгломерат LVMH. В апреле креативный директор Loewe Джонатан Андерсон покинул пост, который занимал 11 лет, и перешел в Dior. За последний год новые назначения также произошли в домах Chanel, Versace, Dries Van Noten, Tom Ford, Givenchy и Calvin Klein. Эксперты связывают волну перестановок с падающим спросом на люкс, рассказал “Ъ FM” директор модного дома Raschini Сергей Викулин:

«При смене обстоятельств у человека очень часто возникает достаточно большой набор новых идей, связанных с тем, что он с чистого листа воспринимает новые условия задачи, которые очень часто являются основанием для прорыва. Поэтому это один из наиболее понятных инструментов для положительного развития. Это, в общем, часто встречается не только в модном бизнесе, но и в управленческой науке.

Внешние обстоятельства не сильно способствуют потреблению рынка роскоши. То, что происходит на мировых финансовых рынках, высокая турбулентность и самое главное — достаточно серьезные экономические проблемы практически во всем мире, которые сказываются на основе потребления мира роскоши, когда люди уверены в том, что завтра будет лучше, чем сегодня. Сейчас такого нет, поэтому многие переходят на режим, скажем так, финансового сбережения, меньше начинают потреблять, в большей степени заботятся о сохранении капитала».

За прошлый год выручка Kering упала на 12%. А в LVMH спад составил около 2%.

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Андрей Дубков