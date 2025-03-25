Пермская предпринимательница потребовала 192 млн с белгородского «Евростроя»

Арбитражный суд Пермской области зарегистрировал иск предпринимательницы с бизнесом в регионе Александры Колесник к белгородскому «Еврострою». Размер требований составляет 191,9 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление пока не принято к производству. Суть требований не раскрывается. Ранее стороны в суде не встречались.

В середине марта московское ООО «Передовые платежные решения» потребовало взыскать с «Евростроя» и белгородского же, но не связанного с ним, ООО «Еврострой развитие» 7,8 млн руб. Арбитражный суд Москвы принял заявление к производству, заседание по нему назначено на 27 мая.

Согласно данным Rusprofile, госпожа Колесник зарегистрирована как предпринимательница в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра в 2019 году. С октября 2021 года у нее действует ИП в Перми, которое занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью. Также Александра Колесник является бенефициаром четырех пермских компаний: двух ООО «Гэк-инжиниринг» (оба занимаются деятельностью, связанной с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора), ООО «СТК» (деятельность автомобильного грузового транспорта) и ООО «Губахинская энергетическая компания» (производство пара и горячей воды). Кроме того, ей принадлежит по 49% пермских застройщиков ООО «Бауинвестгрупп» (известен как строитель логоцентра в индустриальном парке «Култаево» в Перми) и ООО «Логос парк» (еще 51% в каждой у Андрея Сбоева).

Всего госпожа Колесник владеет долями в восьми компаниях — еще две из них удмуртские. Их совокупная выручка за 2023 год составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 168 млн.

По данным Rusprofile, ООО «Еврострой» было зарегистрировано в Белгороде в августе 2013 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 2 млн руб. 50% компании принадлежит Гаянэ Херимян, еще 50% — ее генеральному директору Эдгару Херимяну. «Евростой» владеет местными ООО «Еврострой строитель», ООО «Еврострой проектировщик», ООО «Еврострой производство» и ООО «Евро авто про». 2023 год «Еврострой» завершил с выручкой в 2,7 млрд руб. и чистой прибылью в 29 млн. Годом ранее показатели равнялись 1,2 млрд и 26 млн руб. С 2015 года общество получило 30 госконтрактов на 1,6 млрд руб. в сумме.

В феврале 2024 года «Еврострой» выиграл подряды на ремонт воронежской школы за 103,6 млн руб. и белгородской за 286 млн руб.

Алина Морозова