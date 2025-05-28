Силуанов: ситуация в угольной отрасли в РФ не критичная, но требует внимания

Глава Минфина России Антон Силуанов прокомментировал ситуацию в угольной промышленности страны. По его словам, несмотря на предбанкротное состояние некоторых компаний, ситуация не критичная. При этом, убежден министр, отрасль требует внимания государства. Инициативы по точечной помощи угольным компаниям будут выработаны уже на этой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Силуанов также опроверг замечание одного из депутатов Госдумы о том, что 20% угольных предприятий в стране находятся в предбанкротном состоянии. В отрасли, добавил министр, существуют проблемы, подобные другим секторам экономики.

Одной из ключевых проблем глава Минфина назвал высокую стоимость кредитных ресурсов, возникшую на фоне планового охлаждения экономики. «Для того, чтобы это охлаждение экономики сменилось на стимулирование, мы должны принять очень выверенные бюджетные решения»,— заявил Антон Силуанов в ходе правительственного часа в Госдуме.

Своими соображениями о мерах поддержки угольной отрасли поделился на совещании в Кемерове губернатор Кузбасса Илья Середюк. Он предложил ввести налоговые отсрочки, субсидирование и реструктуризацию кредитов. Ранее сообщалось, что в январе-апреле 2025 года компании Кемеровской области добыли 66,5 млн т угля. Это на 4,9% меньше аналогичного периода прошлого года.

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