Патрушев: Россия планирует экспортировать 53 млн тонн зерна в 2025 году

Динамика экспорта зерна в России в 2025 году значительно ниже уровня прошлого, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, вывоз зерна из РФ составит около 53 млн т в текущем сельхозсезоне (1 июля 2024 года — 30 июня 2025 года), из них 44 млн т — пшеница.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Дмитрий Патрушев отметил, что существенную роль в снижении экспорта сыграли объективные внешние факторы. «Требуются и определенные доработки в части административно-управленческих решений,— сказал он в ходе Всероссийского зернового форума (трансляция велась на сайте мероприятия). — И они в обязательном порядке будут реализованы».

Вице-премьер напомнил, что, согласно указу президента «О национальных целях развития», следует наращивать производство зерновой продукции и объемы аграрного экспорта. К 2030 году при 170 млн т собранного зерна 80 млн т должны отправляться на внешние рынки.

Негативную тенденцию «нужно срочно исправлять», подчеркнул господин Патрушев. Среди необходимых мер поддержки отрасли он назвал интенсивность экспортных поставок и снятие различных барьеров. Позиции России необходимо удержать на глобальном рынке, заключил вице-премьер.

Подробнее о зерновой продукции в РФ — в материале «Ъ» «Масличная рапсодия».