Россия может нарастить производство чугуна на 13% к 2030 году

Аналитики S&P Global прогнозируют рост производства чугуна в России до 57,6 млн тонн к 2030 году (+13% к уровню 2024 года). Однако участники рынка считают эти оценки оптимистичными и связывают их реализацию с изменением мировой конъюнктуры.

В 2025 году выпуск чугуна может увеличиться до 53,1 млн тонн с 51 млн тонн в 2024-м. При этом в январе-апреле 2025 года производство снизилось на 0,4% год к году. "Северсталь" сообщила о росте выплавки на 5% в I квартале, тогда как ММК сократил показатели на 6,9%.

Эксперты отмечают сдержанный спрос: потребление стали в 2025 году может упасть до 38 млн тонн. Экспортные перспективы ограничены квотами ЕС (с 2026 года - полный запрет) и конкуренцией с Китаем. Цены на чугун держатся на уровне $315-320 за тонну.

Поддержку рынку могут оказать гособоронзаказ и развитие экспорта в Индию, Турцию и на Ближний Восток. Однако ключевыми факторами останутся цены на сырье и динамика китайского рынка стали.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Под чугун греют печи».