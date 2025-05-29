В Тамбовской области открылся логистический центр Wildberries и Russ

В индустриальном парке «Котовск» в Тамбовской области открылся новый логистический комплекс компании Wildberries и Russ, сообщили в правительстве региона.

Строительство комплекса началось в 2023 году. Стоимость работ составила 6,8 млрд руб.

Склад запущен двумя очередями. В рамках открытия первой очереди площадь логоцентра составила 61 тыс. кв. м. На втором этапе компания расширила территорию комплекса, введя в эксплуатацию еще 47 тыс. кв. м. Таким образом, общая площадь центра составила 108 тыс. кв. м.

Сообщается, что на складе установлен автоматический трехуровневый сортировочный конвейер, производительность которого в перспективе превысит 1,4 млн единиц товара в сутки. При полном запуске общая вместимость склада достигнет 54 млн единиц товаров.

«Развитая складская инфраструктура компании в Центральном Федеральном округе позволяет продавцам эффективно управлять поставками и сокращать время доставки товаров как внутри региона, так и за его пределами. Строительство логоцентра в Тамбовской области поможет оптимизировать существующие маршруты, значительно сократить затраты и время на транспортировку, хранение и доставку товаров. Кроме того, наличие логистического центра поможет местным предпринимателем в развитии малого и среднего бизнеса, предоставляя им возможность хранения, распределения и отгрузки товаров в другие города»,— отметила основательница Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким.

Предполагается, что местные производители и продавца маркетплейса смогут выгодно делать поставки на склад, сокращая расходы на логистику до других объектов. Это позволит увеличить обороты партнеров, повлияет на развитие малого и среднего бизнеса в регионе.

Объединенная компания Wildberries и Russ управляет более чем 130 логистическими объектами общей площадью свыше 3 млн кв. м. До конца 2025 года компания планирует ввести в эксплуатацию еще 2,5 млн кв. м складских площадей.

Юрий Голубь