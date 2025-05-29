Невыпоротое поколение

Российские родители все реже используют физические наказания как воспитательную меру — таковы результаты свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Большинство семей стараются обсуждать с детьми их поведение, а в качестве наказания чаще используют лишение гаджетов. При этом нынешние родители сами нередко «получали ремня» в детстве. Опрошенные “Ъ” психологи отмечают изменение общественного мнения, при котором физическое насилие в отношении детей стало недопустимым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса россиян о способах воспитания детей. На вопросы ответили 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.

Прежде всего социологи спросили участников исследования, какие методы воспитания к ним применяли в детстве. Самый популярный вариант — «наставничество и нравоучения» — выбрали 57% мужчин и 62% женщин. Второй распространенный ответ — «постановка в угол в качестве наказания». Интересно, что мужчины сталкивались с такими действиями взрослых почти в два раза чаще, чем женщины (40% и 25% соответственно). На третьем месте — «наказание ремнем». Оказалось, что опыт физического насилия в детстве есть у 34% мужчин и 19% женщин. Остальные ответы см. в таблице на этой же странице.

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Гендерные различия в воспитании сыновей и дочерей подкрепляют традиционную модель общества, при которой мальчику «не положено» быть уязвимым, а девочка, напротив, должна быть «социально адаптивной и чувствительной», считают социологи ВЦИОМа. Они отмечают, что в долгосрочной перспективе это приводит к воспроизводству и укоренению ролевых гендерных моделей — «мужской эмоциональной закрытости и женской моральной нагрузки».

Также респондентов спросили, какие меры воспитания они сами применяют.

Судя по ответам, современные родители стали чаще обсуждать с детьми их поведение: «наставничество и нравоучения» как метод воспитания используют 74% отцов и 77% матерей.

Ответ «постановка в угол в качестве наказания» переместился на третью строчку, а второй по популярности воспитательной мерой стало «ограничение просмотра телевизора, гаджетов, прогулок» (подробнее см. таблицу). Физические наказания сегодня встречаются реже, причем речь идет чаще о шлепках и подзатыльниках, а не о ремне, подчеркивают авторы исследования. Также исследование показало, что каждый девятый родитель из числа «реформенного поколения» (1968–1981) бил детей ремнем и каждый седьмой применял другие телесные наказания. А среди родителей-миллениалов (1982–2000) каждый четвертый-пятый ставит детей в угол.

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Клинический психолог компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина говорит, что культура «гуманистического, осознанного воспитания детей» начала быстро распространяться в 1990-х — в том числе благодаря потоку зарубежных семейных фильмов. В это же время в России стала активно развиваться психология, появилось множество переводных книг о детской психологии и воспитании. «Затем подключилась уже вторая волна — изменилось общественное мнение, физическое наказание стало выглядеть недопустимым. Начала выстраиваться система защиты прав детей, появились истории изъятия детей из семей, где с ними жестоко обращались. И сегодня осознанное родительство — это мейнстрим»,— указывает госпожа Толстухина.

Член ученого совета Академии социальных технологий, кандидат психологических наук Игорь Ниесов предполагает, что результаты опроса фиксируют изменение структуры ценностей семьи: баланс воспитания и поддержки смещается в сторону поддержки.

Глава рабочей группы по психологическому благополучию населения при думском комитете по защите семьи Алексей Богачев отмечает, что «человечество в целом склонно двигаться к гуманизму» и что Россия за последние десятилетия «прошла путь выхода за пределы отношения к человеку как к винтику». Отсюда, по его словам, склонность родителей понять ребенка и донести свою позицию через коммуникацию. Впрочем, господин Богачев считает, что не всякое физическое воздействие наносит вред: «Для ребенка наиболее травматично, когда к нему не относятся как к самостоятельной личности. В этом смысле оскорбление является психологической травмой, а шлепок с любовью, с пониманием — когда, например, четырехлетний малыш не может себя контролировать — иногда является для ребенка естественным шагом».

Наталья Костарнова