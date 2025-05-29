Главные новости за 29 мая. Новороссийск

На содержание дорог в Новороссийске и двух районах края выделят 702 млн руб.

В Новороссийске ограничат движение на пяти участках дорог с 1 июня.

В Анапе приостановили сбор туристического налога до конца года.

Спор о добыче песчаника рядом с дольменами в Новороссийске дошел до кассации.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения мемориала в Мысхако.

В Новороссийске за неделю снизились цены на куриные яйца и овощи.

Новороссийск вошел в число лидеров по количеству квалифицированных экскурсоводов.

В Новороссийске домашний трехметровый удав напал на хозяйку.