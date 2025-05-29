Главные новости за 29 мая. Новороссийск
На содержание дорог в Новороссийске и двух районах края выделят 702 млн руб.
В Новороссийске ограничат движение на пяти участках дорог с 1 июня.
В Анапе приостановили сбор туристического налога до конца года.
Спор о добыче песчаника рядом с дольменами в Новороссийске дошел до кассации.
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения мемориала в Мысхако.
В Новороссийске за неделю снизились цены на куриные яйца и овощи.
Новороссийск вошел в число лидеров по количеству квалифицированных экскурсоводов.
В Новороссийске домашний трехметровый удав напал на хозяйку.