Краснодарстат опубликовал данные еженедельного мониторинга на средние потребительские цены в крупных городах Кубани. Согласно исследованию, в Новороссийске за неделю снизились цены на куриные яйца и овощи. Исключение составил картофель — по данным мониторинга, цена за кг осталась на уровне 117,87 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Стоимость огурцов и помидоров снизилась за неделю. Кг огурцов в Новороссийске стоит 130,17 руб., тогда как неделю назад цена составляла 138,76 руб. Стоимость томатов составила 251,04 руб., против цены за кг на прошлой неделе 260,75 руб.

По стоимости помидоров лидирует Сочи — цена за кг составила 254,36 руб. Там же и самые дорогие огурцы в Краснодарском крае — 165,30 руб. за кг. Самые дешевые огурцы и помидоры в Ейске — 110,32 руб. и 187,46 руб. соответственно.

Средняя стоимость десятка яиц составила 107,47 руб. Неделю назад по стоимости куриных яиц Новороссийск лидировал среди других городов Кубани, оставив позади Сочи — цена десятка составляла 113,58 руб. На этой неделе самые дорогие яйца в Сочи — средняя цена за десяток зафиксирована на уровне 110,92 руб. Самые дешевые в Армавире — 83,81 руб.

Алена Воробьева