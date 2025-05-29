В Новороссийске ограничат движение на пяти участках дорог с 1 июня

Филиал АО «АТЭК» Новороссийские тепловые сети планирует заменить более четырех километров инженерных сетей в рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 года. Замена трубопровода будет проводиться одновременно на пяти участках, сообщил Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Ремонтные работы начнутся с 1 июня 2025 года на улице Снайпера Рубахо от проспекта Дзержинского до проспекта Ленина и на улице Суворовская — от дома № 19 до дома № 98 по улице Энгельса. Работы на обоих участках завершатся 3 августа 2025 года.

«Правая полоса движения по улице Суворовской будет перекрыта, а на левой полосе будет находиться техника. Филиал АО "АТЭК" просит максимально воздержаться от проезда на данном участке за исключением экстренных случаев»,— говорится в сообщении.

На улице Героев Десантников замена тепловой сети начнется 16 июня. Участок работ — от проспекта Дзержинского до улицы Героев Десантников. Движение автомобилей будет осуществляться через ближайший двор многоквартирного дома. Окончание работ запланировано на 3 августа 2025 года.

9 июня стартуют работы еще на двух участках: проспект Дзержинского от улицы Героев Десантников до улицы Волгоградская и на улице Куникова от дома № 50а до дома № 55 по улице Героев Десантников. Работы завершатся 10 августа и 20 июля соответственно. Жителям и гостям Новороссийска рекомендуется учитывать проведение работ при планировании маршрутов передвижения.

Алена Воробьева