На содержание дорог в Новороссийске и двух районах края выделят 702 млн рублей

На содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Новороссийске, Калининском и Красноармейском районах выделят 702 млн руб. до 30 июня 2026 года. Такова начальная (максимальная) стоимость контракта, размещенного на Госзакупках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По контракту подрядчик обязуется обеспечить организацию круглосуточного дежурства службы инженерно-технических работников, вести отчет о ДТП, предоставить проект работ по зимнему содержанию дорог.

Помимо ремонта дорог подрядчику также предстоит покос прилегающей территории, уборка обочины и устранение мелких повреждений (в том числе размывов) на неукрепленных обочинах.

Контракт финансируется из средств бюджета Краснодарского края, в 2025 году на работы выделят 385,5 млн руб., в 2026 году – 317 млн руб. В качестве заказчика выступает министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, окончание работ по контракту – 30 июня 2026 года.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на содержание дорог Анапы до конца 2026 года направят 141 млн руб. Контракт финансируется из местного муниципального бюджета. На 2025 год направят 31 млн руб., на 2026 год – 110 млн руб.