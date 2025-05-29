В Анапе приостановили сбор туристического налога до конца года

В Анапе приняли решение о приостановке сбора туристического налога с 1 января до 31 декабря 2025 года. Соответствующее решение депутаты приняли на 74-й сессии Совета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Предполагается, что приостановка сбора туристического налога поможет лицам, занятым в сфере санаторно-курортного и гостиничного комплекса, которые пострадали от последствий ЧС в Керченском проливе.

«Мы поддержали предложение губернатора Вениамина Кондратьева о временной отмене сбора турналога в муниципалитетах, где продолжается ликвидация последствий ЧС. Уверен, что эта мера поможет нашему курортному бизнесу в этот непростой период, а также станет дополнительным стимулом для туристов»,– заявил мэр Анапы Василий Швец.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе установили экраны с информацией о запрете купания на пляжах. Предупреждающие сообщения о введенных ограничениях транслируются каждые 3–5 минут на 34 медиаэкранах, установленных в различных районах курортного города.