В Новороссийске домашний трехметровый удав напал на хозяйку

Домашний удав в Новороссийске напал на хозяйку и укусил ее. Чтобы освободить владелицу экзотического питомца, потребовалось помощь спасателей, сообщил в своем Telegram-канале начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Одерова Фото: Telegram-канал Алексея Одерова

«Первый раз новороссийских спасателей вызвали на удава! К нам позвонила женщина и сообщила, что ее ручной удав прокусил и обвил ей руку, и она одна не может ничего с ним сделать. Спасатели при помощи своих добрых рук помогли женщине освободить руку. Вызвали скорую помощь и поместили змейку обратно в вольер»,— написал господин Одеров.

Ранее сотрудники Службы спасения Новороссийска помогли пострадавшей от падения со скалы в Мысхако девушке. При помощи вакуумных носилок спасатели транспортировали пострадавшую девушку с берега моря в карету скорой помощи.

Алена Воробьева