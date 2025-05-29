Не поделили недра

Окружной арбитражный суд рассмотрит спор между компанией «Новоросмонтаж» и департаментом имущественных отношений Краснодарского края. Поводом для судебного разбирательства стал отказ департамента в аренде земельного участка для добычи песчаников в районе Гузовой горы, на которой находятся древние погребальные сооружения — дольмены. Ранее суды нижестоящих инстанций удовлетворили иск компании. Эксперты считают, что кассационная инстанция оставит это решение в силе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит спор между компанией «Новоросмонтаж» и департаментом имущественных отношений Краснодарского края. Суть конфликта заключается в отказе департамента предоставить в аренду земельный участок на Гузовой горе категории «земли запаса» для разведки и добычи толстоплитчатых песчаников (строительного камня).

Судебная тяжба длится второй год. Первоначально суды отказали в удовлетворении иска, исходя из того, что земельные участки категории «земли запаса» могут использоваться без перевода в другую категорию только для геологического изучения недр, но не для добычи полезных ископаемых. Кроме того, суды посчитали, что компания не представила необходимую проектную документацию, поскольку лицензия была выдана на ООО «Росмонтаж», а заявителем выступал «Новоросмонтаж» (это одно и то же юридическое лицо после смены наименования). Также судами было установлено, что в границах участка не проводились специальные археологические изыскания для выявления объектов культурного наследия.

Кардинальное изменение позиции суда при повторном рассмотрении произошло благодаря указаниям кассационной инстанции и более глубокому анализу норм земельного и горного законодательства. В частности, суд постановил, что использование «земель запаса» допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если «земли запаса» включены в границы охотничьих угодий, случаев выполнения работ, связанных с пользованием недрами на таких землях. По мнению суда, осуществление пользования недрами отнесено к случаям допустимого использования «земель запаса» без их перевода в другую категорию. Также ключевым моментом стало применение ряда статей закона «О недрах».

Согласно им земельные участки, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недр, предоставляются их пользователям в аренду без проведения торгов после получения лицензии на пользование недрами, оформления геологического и горного отводов, а также утверждения проектной документации. Суд установил, что все эти документы у компании имелись, включая лицензию с продленным сроком действия до 2032 года, где в качестве пользователя недр указано именно «Новоросмонтаж», и проектную документацию разработки месторождения.

Относительно вопроса с объектами культурного наследия суд учел позицию Управления государственной охраны объектов культурного наследия, которое не возражало против предоставления участка в аренду, указав, что наличие ограничений при проведении работ не препятствует предоставлению участка в аренду, а лишь создает дополнительные требования к проведению работ.

Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев считает, что возможности департамента для успеха в кассации выглядят довольно ограниченными. «Решение суда апелляционной инстанции подтвердило правильность выводов суда первой инстанции и детально разобрало все доводы департамента, признав их несостоятельными.

«Современная судебная практика по спорам в области недропользования показывает, что суды последовательно применяют принцип приоритета специального законодательства “О недрах” над общими нормами земельного права при предоставлении земельных участков для целей недропользования»,— поясняет юрист. По его словам, шансы департамента в кассации снижаются по причине того, что кассационная инстанция уже однажды рассматривала данное дело, и именно по ее указаниям дело было направлено на новое рассмотрение.

Елена Турбина