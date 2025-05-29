Новороссийск вошел в число лидеров по количеству квалифицированных экскурсоводов

По количеству квалифицированных экскурсоводов на Кубани лидируют Сочи, Анапа, Геленджик и Новороссийск. Аттестацию уже прошли 340 экскурсоводов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Аттестация экскурсоводов стала обязательной с 1 марта 2025 года. Работу проводят в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». К туристическому сезону 2025 года на Кубани благоустроили более 30 новых турмаршрутов. В Краснодарском крае их почти 290.

Согласно нововведениям, проводить экскурсии могут только гиды, которе прошли аттестацию, подтвердив квалификацию, знания достопримечательностей и истории Краснодарского края. На сегодняшний день в регионе аттестованы уже 340 человек.

«Успешно прошедшим экзамены присваивают идентификационную нагрудную карточку. Двумерный штрихкод на бейдже позволит туристам удостовериться в квалификации гида»,— уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Квалификационный экзамен включает тестирование на знание техники безопасности во время экскурсий, правил оказания первой помощи, культуры речи. Экскурсоводы сдают практическое задание на русском языке, гиды-переводчики — на иностранном.

Накануне, 28 мая, испытания проходили 30 специалистов из Анапы, Геленджика и Новороссийска. В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края провели уже более 30 квалификационных экзаменов.

Алена Воробьева