Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения мемориала в Мысхако

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации об осквернении мемориала в селе Мысхако под Новороссийском. Об этом сообщил Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

25 мая 2025 года в соцсетях появилась информация, что две школьницы совершили действия, направленные на осквернение символа воинской славы России Вечного Огня, который установлен на территории мемориального комплекса «Братская могила советских воинов, 1943 г.» в селе Мысхако города Новороссийска. В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту организована процессуальная проверка.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад по делу о похищении ребенка в Новороссийске. Отец ребенка является гражданином Турции.

Алена Воробьева