«Русагро» оперлась на доверие

Власти Белгородской области получили в доверительное управление более 20% в «Агро-Белогорье» — производителе свинины. Этим активом владеет «Русагро», чей основной владелец Вадим Мошкович сейчас находится в СИЗО. Передачу региону контроля над бизнесом «Агро-Белогорья» юристы называют маловероятной: даже при обращении взыскания активы чаще оказываются в федеральной собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Группа «Русагро» передала долю в компании «Агро-Белогорье» в доверительное управление АО «Корпорация "Развитие"», подконтрольному Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В «Русагро» уточнили, что речь идет о миноритарной доле, переданной в рамках обязательств перед регионом. Сведения о доверительном управлении внесены в ЕГРЮЛ, где размер доли не уточняется. Ранее в материалах Арбитражного суда Белгородской области уточнялось, что речь идет о 22,5%. В минэкономразвития Белгородской области на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

ГК «Русагро» — один из крупнейших агропромышленных холдингов в России, основанный в 1995 году Вадимом Мошковичем. Выручка группы за 2024 год составила 340,09 млрд руб. (рост на 26% за год). Основной объем сформировали сахарный и масложировой дивизионы. По состоянию на 18:20 по московскому времени 29 мая акции «Русагро» на Московской бирже дешевели на 2,72%, до 111,22 руб. за бумагу. Капитализация составляла 106,44 млрд руб.

Производитель свинины компания «Агро-Белогорье» была создана в 2007 году в Белгородской области. Ее основателем считается экс-губернатор региона Евгений Савченко, однако ключевым собственником бизнеса был Владимир Зотов. В 2014 году 22,5% в «Агро-Белогорье» приобрел бывший воронежский вице-губернатор Александр Соловьев, который после выхода на пенсию стал инвестировать в аграрные активы.

Долю господина Соловьева в 2019 году выкупили структуры ГК «Русагро». Тогда на рынке предполагали, что целью группы была консолидация 100% актива. В 2023 году в компании на этой почве начался корпоративный конфликт, включавший несколько судебных разбирательств, направленных в том числе на выход Владимира Зотова из бизнеса. Получить 100% долей в «Агро-Белогорье» ГК «Русагро» удалось только в ноябре 2024 года. Аналитики предполагали, что это обошлось в 0,74–1 млрд руб.

340,09 миллиарда рублей составила выручка группы «Русагро» за 2024 год

В 2023 году «Агро-Белогорье» занимала девятое место в рейтинге Национального союза свиноводов с объемом производства 268,9 тыс. тонн (эквивалентно 4,8% всего рынка). В 2024 году объем производства «Агро-Белогорье» был включен в портфель ГК «Русагро». Доля группы на рынке свиноводства за счет этого возросла с 5,9% до 10,1%. Объем производства в 2024 году составил 593,3 тыс. тонн.

В 2025 году у Вадима Мошковича начались сложности с бизнесом. 26 марта предпринимателя и бывшего гендиректора «Русагро» Вадима Басова задержали, обвинив в мошенничестве при приобретении компании «Солнечные продукты». Следствие посчитало, что ее основателя Владислава Бурова вынудили продать долю в обмен на инвестиции, которых не последовало. Следствие оценивает ущерб в 48 млрд руб. (см. “Ъ” от 23 апреля).

Передача доли в «Агро-Белогорье» в доверительное управление Белгородской области — часть сделки по получению «Русагро» контроля над компанией, следует из материалов Арбитражного суда Белгородской области.

Партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Роман Прудентов обращает внимание на то, что процесс не предполагает отчуждения права собственности, которое в этом случае сохраняется за «Русагро». Договоры доверительного управления, по его словам, обычно заключаются на срок до пяти лет. По мнению управляющего партнера Veta Ильи Жарского, решение о доверительном управлении могло быть обусловлено высокой значимостью компании для экономики региона. Благодаря этому может быть нивелирована часть рисков, так как управляющий получает полномочия голосовать по вопросам руководства бизнесом и ряд других прав, считает господин Жарский.

Глава юридической службы консалтинговой компании Neo Александр Акулин отмечает, что доверительное управление обычно осуществляется на возмездной основе. Сценарий, при котором бизнес «Агро-Белогорья» перейдет под контроль региональных властей, Илья Жарский называет маловероятным. Даже при обращении взыскания в таких делах речь обычно идет о передаче активов в федеральную собственность.

Александра Мерцалова; Сергей Толмачев, Воронеж