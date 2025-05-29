В России премиальные китайские машины стали популярнее BMW и Mercedes

В январе—апреле 2025 года на рынке новых премиальных машин лидируют автомобили из КНР. За этот период чаще всего покупали авто марок Exeed, Tank и Lixiang. При этом сам рынок дорогих авто показывает резкую негативную динамику: –45% год к году, следует из данных агентства «Автостат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Exeed, занявший первое место в топе продаж, сократил продажи на 51,6% год к году, до 7,39 автомобилей. Tank, который занял второе место, показал падение продаж на 33,9%, до 5,76 тыс. штук. Автомобили Lixiang стали покупать меньше на 67,7%, было продано 3,32 тыс. машин.

За этими марками идут BMW, продажи которого упали на 26,6%, до 3,17 тыс. штук, и Mercedes-Benz — минус 21,5%, до 2,02 тыс. штук. Самые продаваемые модели за четыре месяца — Exeed LX, Tank 300, Tank 500, Exeed RX и Lixiang L7.

Подробности читайте в заметке, которая выйдет позднее на сайте и в газете «Ъ».