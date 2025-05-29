Заместителя мэра встретили с бомбой

Следственный комитет России расследует уголовное дело о подрыве первого заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева, совершенном минувшей ночью. По последним данным, на встречу с чиновником его знакомый Никита Пеньков, в прошлом десантник, принес сумку, в которой находилось взрывное устройство. Пока расследование ведется по статье об убийстве, но версия теракта также рассматривается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Ирина Амбарцумян / ТАСС Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Ирина Амбарцумян / ТАСС

Взрыв прогремел около часа ночи во дворе жилого дома 85/19 на улице Чехова в Ставрополе. Спустя час краевое управление СКР сообщило о гибели двух человек, однако их имена не сообщались. Тогда же Telegram-каналы начали распространять сведения о гибели первого заммэра краевого центра Заура Гурциева.

Сразу после прибытия на место происшествия полиция оцепила местность. СКР возбудил уголовное дело об убийстве двух человек, совершенном общеопасным способом (п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Расследование взял на контроль и. о. главы краевого СУ СКР Владимир Хорольский, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил ему оперативно предоставить доклад о начале расследования.

Очень быстро следователи установили, что люди погибли в результате срабатывания взрывного устройства.

Изначально высказывалась версия, что у одного из мужчин могла взорваться в руках граната, однако позже от нее отказались.

Тогда же следователи подтвердили, что один из погибших — заммэра Заур Гурциев. Он имел звание гвардии майора в отставке, в 2019 году стал руководителем центра управления боевыми действиями авиации и координировал действия ВВС и наземных подразделений. На спецоперации военнослужащий был авиационным наводчиком, руководил частью воздушной операции в Мариуполе. Награжден орденом Мужества, медалями Суворова и Жукова, а также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Пост первого замглавы Ставрополя он занял в сентябре 2024 года после участия в программе «Время героев». Также господин Гурциев был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

С личностью второго погибшего правоохранители определились также оперативно, им оказался 29-летний Никита Пеньков, который снимал квартиру в доме, во дворе которого и произошел взрыв.

Никита Пеньков десять лет отслужил в ВДВ, а в 2023 году числился в отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю. Последнее время нигде не работал, но, по некоторым данным, пытался стать актером. Господин Пеньков на портале ВсеКастинги.ру характеризовал себя на личной странице как целеустремленного и ответственного трудоголика, не имеющего опыта, но «все схватывающего на лету».

По данным Telegram-канала Mash, несостоявшийся актер был внесен в черный список Центробанка по подозрению в отмывании денег. Соседи называли его «странным, но вежливым» и отмечали, что он передвигался только на такси.

В СКР пока отрабатывают все версии, включая теракт. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров допустил, что теракт могли организовать украинские силовики. Не исключено, что взрывное устройство, которое, предположительно, находилось в сумке Никиты Пенькова, было приведено в действие дистанционно и сам бывший десантник мог не знать, что планируется взрыв.

Никита Черненко; Александра Ларинцева, Пятигорск