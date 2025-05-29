В Ставрополе взорвали ветерана СВО. Главное
В ночь на 29 мая в Ставрополе прогремел взрыв, погибли два человека. Одной из жертв стал Заур Гурциев, первый замглавы городской администрации, ветеран украинского конфликта и участник кадровой программы «Время героев». Что известно к этой минуте — в подборке «Ъ».
Место происшествия
Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю
Что произошло
- Около часа ночи возле жилого дома 85/19 на улице Чехова произошел взрыв, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
- Погибли двое мужчин.
- Повреждения получили припаркованные на месте происшествия автомобили.
- Одним из погибших оказался 34-летний ветеран СВО Заур Гурциев, о личности второй жертвы не сообщается.
Как ведется расследование
- Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении взрывчатки.
- «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что взорвалась граната, принадлежавшая одному из погибших.
- Район происшествия, включая участок дороги и прилегающую территорию многоквартирного здания, оцеплен полицией.
- Эксперты проводят осмотр места взрыва и тел погибших.
- Очевидцы заявляют, что один из погибших проживал в этом районе.
- Ведомства рассматривают версию теракта.
Заур Гурциев
Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова
Кто такой Заур Гурциев
- Родился в 1990 году во Владикавказе.
- В 2012 году закончил петербургскую Военную академию связи им. Буденного по специальности «радиосвязь, радиовещание и телевидение».
- К 2019 году Гурциев стал руководителем центра управления боевыми действиями авиации, в его обязанности входило координирование действий авиации и наземных подразделений.
- На СВО был авиационным наводчиком.
- Отмечен орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями Суворова и Жукова.
- Участвовал в кадровой программе «Время героев» для ветеранов СВО, в сентябре 2024 года занял должность первого заместителя главы Ставрополя.