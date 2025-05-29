В Ставрополе взорвали ветерана СВО. Главное

В ночь на 29 мая в Ставрополе прогремел взрыв, погибли два человека. Одной из жертв стал Заур Гурциев, первый замглавы городской администрации, ветеран украинского конфликта и участник кадровой программы «Время героев». Что известно к этой минуте — в подборке «Ъ».

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Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю Место происшествия

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Что произошло

Около часа ночи возле жилого дома 85/19 на улице Чехова произошел взрыв, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Погибли двое мужчин.

Повреждения получили припаркованные на месте происшествия автомобили.

Одним из погибших оказался 34-летний ветеран СВО Заур Гурциев, о личности второй жертвы не сообщается.

Как ведется расследование

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении взрывчатки.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что взорвалась граната, принадлежавшая одному из погибших.

Район происшествия, включая участок дороги и прилегающую территорию многоквартирного здания, оцеплен полицией.

Эксперты проводят осмотр места взрыва и тел погибших.

Очевидцы заявляют, что один из погибших проживал в этом районе.

Ведомства рассматривают версию теракта.

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Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова Заур Гурциев

Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова

Кто такой Заур Гурциев