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В Ставрополе взорвали ветерана СВО. Главное

В ночь на 29 мая в Ставрополе прогремел взрыв, погибли два человека. Одной из жертв стал Заур Гурциев, первый замглавы городской администрации, ветеран украинского конфликта и участник кадровой программы «Время героев». Что известно к этой минуте — в подборке «Ъ».

Место происшествия

Место происшествия

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Место происшествия

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Что произошло

  • Около часа ночи возле жилого дома 85/19 на улице Чехова произошел взрыв, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
  • Погибли двое мужчин.
  • Повреждения получили припаркованные на месте происшествия автомобили.
  • Одним из погибших оказался 34-летний ветеран СВО Заур Гурциев, о личности второй жертвы не сообщается.

Как ведется расследование

  • Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении взрывчатки.
  • «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что взорвалась граната, принадлежавшая одному из погибших.
  • Район происшествия, включая участок дороги и прилегающую территорию многоквартирного здания, оцеплен полицией.
  • Эксперты проводят осмотр места взрыва и тел погибших.
  • Очевидцы заявляют, что один из погибших проживал в этом районе.
  • Ведомства рассматривают версию теракта.
Заур Гурциев

Заур Гурциев

Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова

Заур Гурциев

Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова

Кто такой Заур Гурциев

  • Родился в 1990 году во Владикавказе.
  • В 2012 году закончил петербургскую Военную академию связи им. Буденного по специальности «радиосвязь, радиовещание и телевидение».
  • К 2019 году Гурциев стал руководителем центра управления боевыми действиями авиации, в его обязанности входило координирование действий авиации и наземных подразделений.
  • На СВО был авиационным наводчиком.
  • Отмечен орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями Суворова и Жукова.
  • Участвовал в кадровой программе «Время героев» для ветеранов СВО, в сентябре 2024 года занял должность первого заместителя главы Ставрополя.

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