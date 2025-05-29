Фасад стадиона «Нижний Новгород» начнут ремонтировать 30 мая

Плановый ремонт начнется на стадионе «Нижний Новгород» 30 мая. Планируется обновить наружные железобетонные конструкции, лестницы, колонны, кровлю и сети архитектурного освещения, сообщили в минспорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стадион «Нижний Новгород»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Стадион «Нижний Новгород»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На покраску фасада выделили 105 млн руб., работы выполнит ООО «Профистрой». Сети архитектурной подсветки будет ремонтировать ООО «МИД», контракт с подрядчиком заключили за 12 млн руб.

Завершить работы планируется во второй половине августа. До конца ремонта стадиона жителей попросили не парковаться в радиусе 500 м от здания.

Как писал «Ъ-Приволжье», стадион построили к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Позднее управляющая ареной организация пыталась доказать, что подрядчик «Стройтрансгаз» сдал его с дефектами и обязан их устранить. Но суд отказал в иске.

Елена Ковалева