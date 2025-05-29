Курултай Башкирии принял в первом чтении проект о поддержке журналистов на СВО

Депутаты Курултая Башкирии приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий статус работников средств массовой информации (СМИ), выезжающих в служебные командировки на территорию СВО. Решение принято сегодня на пленарном заседании большинством голосов, три депутата не голосовали.

Как сообщал «Ъ-Уфа», инициатором принятия законопроекта выступил комитет Курултая Башкирии по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий. Законопроект должен обеспечить достойную жизнь, почет и уважение работникам СМИ, командированным на территории, где проводится спецоперация и контртеррористическая операция.

В проекте предложено установить статус военного журналиста, статус работника военной журналистики, ветерана военной журналистики. Он будет распространяться только на сотрудников государственных СМИ. Коммерческие и рекламные издания, а также признанные экстремистскими и иноагенты воспользоваться мерами поддержки не смогут.

Журналисты государственных СМИ, работающие в зоне СВО, получат специальные удостоверения, в случае ранений для них предусматриваются единовременные выплаты, право на санаторно-курортное лечение. Также на выплаты смогут претендовать семьи погибших журналистов.

Затраты на реализацию законопроекта ранее оценивались в 9 млн руб., они были определены из расчета на 11 работников СМИ, командированных в зону СВО в общей сложности на 60 дней.

Наталья Балыкова