В Башкирии предложили установить статус военного журналиста и меры их поддержки

Комитет Курултая Башкирии по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий внесет на рассмотрение депутатов законопроект, устанавливающий статус работников средств массовой информации (СМИ), выезжающих в служебные командировки на территорию СВО. Соответствующее решение принято сегодня на заседании комитета.

Законопроект должен гарантировать права журналистов, «рискующих жизнью и здоровьем, чтобы донести правдивую информацию, в том числе об СВО», говорится в пояснительной записке к документу. Также он призван обеспечить достойную жизнь, почет и уважение работникам СМИ, командированным на территории, где проводится спецоперация и контртеррористическая операция.

В проекте устанавливается статус военного журналиста, статус работника военной журналистики, ветерана военной журналистики. Сотрудникам будут выдавать удостоверения, подтверждающие их статус. Предусматриваются единовременные выплаты работникам СМИ за полученные увечья и право на санаторно-курортное лечение, а также выплаты членам семей погибших журналистов.

Затраты на реализацию законопроекта составят порядка 9 млн руб. В них включены пособия, печать удостоверений и стоимость санаторно-курортных услуг. Объем финансирования рассчитан на 11 работников СМИ, командированных в зону СВО в общей сложности на 60 дней.

Правом на статус работника военной журналистики не смогут воспользоваться иноагенты, причастные к экстремистским преступлениям лица, а также сотрудники коммерческих и рекламных СМИ.

Наталья Балыкова