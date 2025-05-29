Дефицит бюджета в Югре на 2025 год вырастет на 19,5 млрд рублей

В бюджет Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО – Югра) на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов внесены изменения. Доходы на 2025 год увеличатся на 9,8 млрд руб., при этом расходы возрастут на 29,3 млрд руб., в 2026 году расходы вырастут на 10 млрд руб., на 2027 год сократятся на 1,7 млрд руб. Дефицит бюджета на 2025 год вырастет на 19,5 млрд руб. (по данным на ноябрь дефицит был запланирован в 58,8 млрд руб.). На 2026-2027 годы доходы остаются прежними.

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«Это первая корректировка бюджета региона в текущем году. И основное увеличение расходов в 2025 году, а это более 28 миллиардов рублей, отмечается по государственным программам»,– прокомментировал председатель думы ХМАО Борис Хохряков. Основные средства направят на социальное и демографическое развитие, транспортную систему и здравоохранение.

В рамках программы «Социальное и демографическое развитие» средства пойдут на поддержку участников СВО и их семей, приобретение жилья для детей-сирот и новую категорию получателей социальной поддержки – «Неработающие граждане, родившиеся в период с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945 года». В транспортной программе средства направят на мост через реку Обь, субсидии для местных дорог и воздушные перевозки. В здравоохранении финансирование увеличится на приобретение медицинского оборудования и 60 автомобилей скорой помощи, на обеспечение пациентов лекарственными препаратами в связи с расширением перечня жизненно необходимых и важных лекарств, а также на повышение зарплат низкооплачиваемым работникам.

В программе «Строительство» средства выделят на приобретение жилья, формирование маневренного фонда, предоставление субсидий участникам СВО и сокращение непригодного для проживания жилья. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям увеличатся на 5,9 млрд руб., общий объем трансфертов составит 158,6 млрд руб.

Напомним, в ноябре дума ХМАО одобрила во втором и заключительном чтении бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы были запланированы в сумме 406 млрд руб., расходы — 465,2 млрд руб., дефицит таким образом составлял 58,8 млрд руб.

Мария Игнатова