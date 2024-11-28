Дума Югры приняла бюджет региона на 2025 год с дефицитом 58,8 млрд рублей

Дума Югры одобрила во втором и заключительном чтении бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы запланированы в сумме 406 млрд руб., расходы — 465,2 млрд руб., дефицит таким образом составит 58,8 млдр руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры

На развитие социальной сферы региона планируется потратить 312 млрд руб. (61,7% от общих расходов), на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды — 100,6 млрд руб (21,6%), В 2025 году запланировано построить 51 новый объект, в том числе в научно-технологическом центре в Сургуте.

Запланированный объем поступлений из федерального бюджета составляет 19 млрд руб., в то время как общий объем безвозмездных поступлений достигает 54 млрд руб. Прогнозируемая сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 352,2 млрд руб. В частности, ожидается поступление от налога на прибыль в размере 152,3 млрд руб., налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 77,1 млрд руб., налога на имущество — 99,9 млрд руб. Доходы от использования государственного имущества прогнозируются на уровне 2,2 млрд руб., а от уплаты штрафов — в размере 2,7 млрд руб.

Ранее депутаты рассмотрели и приняли проект бюджета в первом чтении. После перерыва в заседании и бюджетной комиссии они вновь собрались, чтобы одобрить итоговый проект бюджета.

Напомним, бюджет на 2024 год был принят с параметрами 339,8 млрд руб. по доходам и 376,8 млрд руб. по расходам. Дефицит планировался в объеме 37 млрд руб.

Анна Капустина