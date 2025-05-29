Цена дня в речном круизе выросла до 10 тыс. рублей

Интерес к речным круизам в России продолжает расти: по данным аналитиков, трафик сайтов бронирования увеличился на 12% в апреле — первой половине мая. Туроператоры фиксируют рост продаж на 5–15%, а средняя стоимость круиза выросла на 10–15%, до 7,5–10 тыс. руб. за день.

Основными факторами роста стали возвращение иностранных туристов (пока около 1% пассажиров) и расширение аудитории за счет коротких маршрутов. Популярностью пользуются круизы Москва — Санкт-Петербург и по Волге. Однако дальнейшему развитию мешает нехватка судов: флот не обновляется и состоит всего из 100–105 теплоходов.

Подробнее об этом — в материале «Туристы поднимают реки».