Сжижена до предела

Падение котировок на сжиженные углеводородные газы в черноморских портах привело к обнулению экспортной пошлины на этот товар в июне. Снижение цен связано с серьезным профицитом на внутреннем рынке и ограничениями внешних поставок из-за санкций, указывают эксперты. Они не видят фундаментальных причин для улучшения ситуации в ближайшее время, но отмечают, что одним из путей стабилизации может стать упрощение логистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Экспортная пошлина на сжиженные углеводородные газы (СУГ) в РФ в июне обнулится, сказано в материалах Минэкономики. В мае пошлина была $0,9 за тонну. Reuters уточняет, что в последний раз нулевой экспортная пошлина на сжиженные углеводородные газы была в августе прошлого года. Как поясняет управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко, это связано с падением цен на пропан-бутан до рекордно низкого значения. «При достижении порогового уровня ($490 за тонну.— “Ъ”) пошлина справедливо обнуляется для того, чтобы поддерживать экспорт и балансировать поставки»,— говорит он.

С 2025 года базисом для расчета экспортной пошлины на СУГ выступает FOB Черное море вместо DAP Брест. По расчетам Reuters, среднее значение котировки технического пропан-бутана в азово-черноморских портах за период мониторинга для расчета пошлины — с 15 апреля по 14 мая 2025 года — составило около $422 за тонну.

Рынок СУГ сейчас находится в депрессивном состоянии, говорит господин Дьяченко. «Цены и спрос очень низкие. У трейдеров и дистрибуторов остался большой объем остатков по более высоким ценам, чем текущие, они терпят убытки и очень неохотно покупают новые партии, на которые просят скидки»,— рассказывает он. По словам Максима Дьяченко, низкие цены вынуждают компании снижать производство, чтобы поддержать котировки на внутреннем рынке.

Стоимость СУГ на Петербургской бирже по территориальному индексу Сибири и Урала 27 мая выросла на 4,6%, до 13,57 тыс. руб. за тонну. С середины февраля, не считая небольшого колебания в конце апреля и начале мая, котировки не превышали 14 тыс. руб. и часто опускались ниже 13 тыс. руб. за тонну.

Основная причина профицита — введенные в рамках санкций ЕС ограничения на поставки СУГ в Европу, которая для производителей была основным и премиальным рынком. Как поясняет Максим Дьяченко, часть компаний пытается переориентировать экспорт в направлении Черного моря, стран средней Азии и Китая. Но и здесь есть ряд ограничений, таких как нехватка портовых мощностей и недостаток провозных возможностей железной дороги. «Хотя постепенно эти вопросы решаются и часть объемов все-таки удалось переориентировать»,— отмечает он. Помимо этого, негативным фактором стало укрепление рубля, которое повлияло на экономику экспорта СУГ.

Как сообщал заместитель гендиректора Института экономики и развития транспорта Алексей Замковой, за последние пять лет производство СУГ в РФ увеличилось с 15,8 млн до 17,8 млн тонн, а экспорт за этот период сократился почти вдвое — с 6,9 млн до 3,6 млн тонн. В 2023 году на экспорт приходилось около 20% от общего объема выпуска СУГ в стране, говорил он. Перевозки СУГ по железнодорожной сети ОАО РЖД снизились с 17,9 млн тонн в 2019 году до 14,4 млн тонн в 2024 году. Экспорт через порты и пограничные переходы Северо-Западного региона уменьшился, тогда как поставки через порты южного и восточного направлений выросли.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что так как цены на СУГ привязаны к котировкам на нефть, их дальнейшую траекторию сейчас очень трудно предсказать, с учетом множества факторов, прежде всего геополитического характера. По его мнению, в России нет предпосылок к резким колебаниям цен, так что текущие уровни оптовых котировок с небольшими отклонениями, скорее всего, сохранятся до конца года. «Единственный способ выйти из системного профицита — это скорейший ввод специализированного морского терминала для перевалки СУГ на Дальнем Востоке»,— говорит господин Фролов. Кроме того, по его словам, необходимо решить вопрос низкой скорости доставки грузов в восточном направлении по железной дороге, что сказывается и на СУГ. При этом, отмечают участники рынка, уже в этом году начнутся поставки СУГ с Амурского ГПЗ «Газпрома», что может усилить профицит.

Ольга Мордюшенко