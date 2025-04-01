Пропан тянет ко дну

К концу первого квартала котировки сжиженных углеводородных газов (СУГ) достигли минимума с декабря 2024 года, опустившись ниже 12 тыс. руб. за тонну. Участники рынка объясняют это переизбытком объемов пропан-бутана на внутреннем рынке на фоне санкционного запрета экспорта в Европу и традиционного низкого сезонного спроса в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стоимость СУГ на Петербургской бирже по наиболее ликвидному для них индексу Урала и Сибири 31 марта достигла самой низкой точки с начала года в 11,7 тыс. руб. за тонну. Это на 1,3% ниже котировок предыдущего торгового дня и почти на 16% меньше прошлогоднего уровня. Последний раз так низко биржевая цена на СУГ опускалась в декабре 2024 года.

Весной стоимость пропан-бутана традиционно находится на самых низких показателях, отмечают участники рынка. Зимой котировки обычно поддерживает рост спроса для заправки отопительных систем, а летом — потребление на дачах и в секторе автотранспорта. Наиболее низкие котировки в 2024 году были зафиксированы в мае, когда стоимость СУГ опускалась до 8,8 тыс. руб. за тонну. Но с июня цены начали резко расти, достигнув пика в 37,1 тыс. руб. за тонну к середине августа, а затем перешли к снижению.

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В этом году ключевым фактором, влияющим на стоимость СУГ, стало существенное превышение предложения над спросом на фоне вступления в силу 20 декабря запрета на поставки из России в ЕС. Ограничения были утверждены в конце 2023 года, но предполагали переходный период. Под санкции попал практически весь перечень СУГ, в частности сжиженные пропан и бутан, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен.

«Низкие цены на СУГ — результат профицита на рынке из-за европейских санкций. При этом производство находится примерно на прошлогоднем уровне. Поэтому даже некоторое увеличение потребления в секторе транспорта и коммунального хозяйства не влияет сейчас особо на биржевые цены»,— говорит управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. К лету на фоне усиления сезонного спроса и удорожания бензина он ожидает некоторого увеличения цен на СУГ.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко указывает, что у производителей сложились проблемы с оперативной реализацией продукции, а в портах возникли заторы при отгрузке. «Из России традиционно экспортировалось около 3 млн тонн СУГ, но с декабря, когда вступили в силу санкции ЕС, поставки в этом направлении остановились, а недостаточный спрос на других маршрутах и низкая емкость внутреннего рынка начали формировать профицит»,— поясняет он. По оценкам топ-менеджера, избыточное предложение оценивается в 1 млн тонн, что давит на цены. К тому же, говорит господин Дьяченко, высокий курс рубля, подорожание логистики и растущие эксплуатационные издержки делают экспорт в целом не очень привлекательным. По его прогнозу, на рынке в текущем году ситуация может резко меняться с учетом, что в России нет инфраструктуры для хранения больших объемов СУГ.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин согласен, что как только начинаются сложности с экспортом, то на внутреннем рынке сразу проседает цена. По его мнению, системным решением проблемы является утверждение для СУГ статуса автомобильного топлива, чтобы можно было регулировать розничные цены. Он считает необходимым зафиксировать стоимость литра СУГ на заправках на уровне 50% цены за литр бензина Аи-92. «Тогда бы мы увидели стабильность на рынке, которая позволила бы расширить использование газобаллонного оборудования на машинах»,— говорит господин Шапарин. Сейчас, поясняет он, количество установок газового оборудования напрямую зависит от цены СУГ на заправках. Также, по мнению эксперта, для стимулирования потребления пропан-бутана в автотранспорте необходимо субсидирование переоборудования машин для использования сжиженного газа со стороны государства по аналогии с метаном.

Ольга Мордюшенко