Водителей обяжут перестраиваться на другую полосу при встрече со спецтранспортом

Минтранс опубликовал проект изменений в ПДД, разъясняющий, что нужно делать водителям на приближении транспорта с включенными спецсигналами. Документ обяжет автомобилистов перестроиться в соседний ряд либо принять «все необходимые меры» для пропуска таких машин.

Сейчас правила требуют от водителей «уступить дорогу» автомобилям с включенными маячком синего цвета и звуковым сигналом. Этот термин формально не предполагает каких-либо действий со стороны автомобилиста, уточняют в Минтрансе. Поправки обяжут совершать перестроения в ситуациях, когда приближается машина с мигалкой.

Если изменения примут, водители должны будут разъезжаться перед машинами скорой помощи, пожарной службы, полиции, а также перед «гражданскими» машинами, перевозящими высокопоставленных лиц. Будет запрещено двигаться в «непосредственной близости» к такому транспорту, опережать его и создавать помехи движению.

Сместиться в соседний ряд или на обочину нужно будет и в случаях, когда по дороге движется колонна автомобилей, среди которой есть машина сопровождения со спецсигналами. Сейчас водители должны пропускать колонну, которую возглавляет автомобиль с цветографической схемой на борту и с включенными красным и синим маячками. После принятия поправок наличие «раскраски» будет необязательным.

В Минтрансе объяснили, что поправки нужны для обеспечения безопасности объектов госохраны «в условиях проведения СВО и усиления террористических угроз».

Подробнее — в материале «Ъ» «Мигалки уйдут в отрыв».