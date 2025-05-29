Бастрыкин ждет доклад о расследовании смерти воспитанника детдома в Башкирии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования по делу о смерти 13-летнего ребенка в Серафимовской школе-интернате. Как сообщает Информационный центр СКР, мать ребенка выразила недовольство в соцсетях, считая, что расследование идет медленно и не раскрывает всех обстоятельств.

В январе 2022 года тело мальчика с многочисленными травмами нашли на территории интерната. Управлением СКР по Башкирии было возбуждено уголовное дело. Мать утверждает, что ребенок был жестоко избит, и его смерть носит криминальный характер. Она отмечает, что следствие затянулось и проводится неполно.

В феврале Александр Бастрыкин уже запрашивал доклад по этому уголовному делу.

Олег Вахитов