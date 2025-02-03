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Бастрыкину доложат о расследовании смерти воспитанника детдома в Башкирии

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от руководителя Следственного управления по Башкирии Владимира Архангельского доложить о ходе расследования уголовного дела о смерти воспитанника в Серафимовской школе-интернате. Как сообщает Информационный центр СКР, в ведомство обратилась жительница Башкирии, несогласная с тем, как устанавливаются обстоятельства гибели ее приемного 13-летнего сына.

В январе 2022 года тело ребенка с многочисленными повреждениями было обнаружено на территории интерната. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), направленное в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Ъ-Уфа», судмедэкспертиза не показала признаков насильственной смерти. Однако, по мнению приемной матери, гибель ребенка могла быть криминальной.

Идэль Гумеров

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