Компании заняли рельсы

Правительство сформировало перечень предприятий непрерывного цикла, которые получат повышенный приоритет на сети ОАО РЖД. В него попали крупнейшие компании металлургического, химического и нефтегазового комплекса — генераторы и потребители значительного объема железнодорожных грузов. Перевозки с этих предприятий и в их адрес и раньше имели приоритет, но только внутри России, тогда как, например, импортное сырье зачастую завозилось последним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

27 мая премьер Михаил Мишустин утвердил распоряжение правительства об утверждении перечня организаций, осуществляющих работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующих). Копия документа есть у “Ъ”, в правительстве подтвердили его подлинность.

Этот перечень относится к правилам недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре, вступившим в силу в январе, по которым предприятия непрерывного цикла получают определенный приоритет в очереди относительно других грузоотправителей.

Грузы этих предприятий и в их адрес оказываются в очередности выше всех экспортных перевозок, кроме едущих по указам, распоряжениям и поручениям президента РФ (как уголь в объеме 54,1 млн тонн из Кузбасса) и тех, в отношении которых предоставляются субсидии, предусматривающие приоритетность перевозок. Но до них из коммерческих грузов едут транзитные, большой объем грузов во внутреннем сообщении (относящиеся к государственному резерву, социально значимые, предназначенные для организаций ЖКХ и энергетики, грузы для посевной). Также выше них перевозки для северного завоза.

Всего в перечень вошли 166 предприятий непрерывного цикла, в том числе 12 предприятий алюминиевой, 20 — металлургической, 19 — химической, 9 — стекольной и 106 — нефтяной, газовой, нефте- и газохимической промышленности. В списке крупнейшие компании этих отраслей, в частности предприятия «Русала», «Северстали», НЛМК, ММК, «Акрона», «Фосагро», «Уралкалия», «Уралхима», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Роснефти», «Сургутнефтегаза», СИБУРа и т. д.

В ОАО РЖД говорят, что действующей редакцией ПНД закреплен отдельный приоритет в приеме к перевозке по лимитирующим направлениям грузов в адрес предприятий с непрерывным циклом производства.

«Вместе с тем сырье и готовая продукция непрерывно действующих предприятий — нефтеперерабатывающих, химических, энергетических и металлургических — отправлялись в общей высокоприоритетной (шестой.— “Ъ”) очереди во внутрироссийском сообщении согласно ПНД»,— отмечают там.

В связи с внесением правительством конкретного перечня таких грузов в перечень к ПНД, добавляют в ОАО РЖД, они получат нормативно закрепленный отдельный приоритет по сравнению с основной массой грузов, которые перевозятся по железной дороге.

«Это позволит предприятиям непрерывного цикла совместно с ОАО РЖД более точно планировать перевозки, что обеспечит необходимую надежность и ритмичность поставок, бесперебойность производственных и транспортных процессов»,— говорят в компании.

Ранее замгендиректора ОАО РЖД Дмитрий Мурев в интервью «Гудку» разъяснял тонкости применения ПНД к этой категории предприятий. Несмотря на шестую очередь для внутрироссийского сообщения, работа ряда таких предприятий зависит от экспортно-импортных перевозок, «которые не обладают какими-либо специальными приоритетами».

Например, отмечал он, ряд предприятий зависят от импортного сырья и комплектующих, которые невозможно заместить. «При этом импортные перевозки в действующих ПНД относятся к наименее приоритетной 12-й очереди»,— говорил господин Мурев. Он уточнял, что с этим столкнулся «Русал» при импорте глинозема, и предлагал исключить для предприятий непрерывного цикла ограничения в ПНД по видам сообщения.

370,6 миллиона тонн составила погрузка на сети ОАО РЖД в январе—апреле 2025 года, по данным компании

В «Русале» формирование перечня назвали «абсолютно правильным долгожданным решением для всех высокотехнологичных предприятий с непрерывным циклом производства», которое позволит гарантировать стабильные потоки сырья и готовой продукции внутри РФ. «Северсталь», сказали в компании, приветствует это решение и считает поддержку востребованной, так как это позитивно скажется на ритмичном обеспечении Череповецкого металлургического комбината сырьем, а также вывозе готовой продукции.

Угольщики остались за рамками этого перечня, однако их продукция, потребляемая предприятиями непрерывного цикла, будет отгружаться им в приоритетном порядке. «Для отрасли важнее сейчас скидки на тариф: будут скидки — будет погрузка»,— говорит собеседник “Ъ” на угольном рынке. Источник “Ъ” на нефтяном рынке также опасается, что эта мера в сегодняшних реалиях не поможет НПЗ, поскольку с отпуском продукции есть масса затруднений рабочего характера на железной дороге, которые не решаются повышением приоритета. В предприятиях ТЭКа, химического комплекса и стекольной промышленности оперативно не ответили на вопросы “Ъ”.

Наталья Скорлыгина, Полина Трифонова