Уголь не спешит в вагоны

ОАО РЖД наблюдает новую проблему на сети: с конца января угольщики перестали предъявлять в западном направлении продукцию по согласованным заявкам, и разрыв между планом и фактом достиг 30%, тогда как в первом квартале прошлого года не превышал 2%. Сильный рубль еще больше усугубил проблемы угольщиков, и так страдавших от низких цен, объясняют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ОАО РЖД столкнулось с непредъявлением угольных грузов по согласованным заявкам. «Первый квартал и апрель привели к тому, что до 30% угольной продукции, которая была заявлена на западном направлении — это порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) и Октябрьской железной дороги (ОЖД), Балтийского, Баренцева и Белого морей,— не были предъявлены к перевозке,— рассказал замгендиректора ОАО РЖД Михаил Глазков.— Только в западном направлении "Российские железные дороги" потеряли в погрузке более 150 тыс. тонн ежесуточно, то есть 4,5 млн тонн грузов в месяц нам заявили, но не предъявили».

По словам господина Глазкова, каждый третий вагон, который находился на рейсе, оказался лишним.

ОАО РЖД, указал он, поставило на рейс 72 тыс. порожних полувагонов, которые заадресованы на Западно-Сибирскую железную дорогу (ЗСЖД) и не востребованы в перевозке. «Они сегодня стоят на путях общего пользования, влияя на эксплуатационную работу»,— говорит Михаил Глазков. Он подчеркнул, что речь идет об уже согласованных заявках. Инфляция несогласованных заявок — явление не новое: ОАО РЖД отмечало, что, например, за неполный 2022 год объем поданных угольщиками заявок на восток вчетверо превышал объем добычи угля в РФ (см. “Ъ” от 15 ноября 2022 года).

В апреле ситуация сохраняется, говорит господин Глазков: ежесуточно на Северо-Кавказскую железную дорогу, ОЖД и ЗСЖД не предъявляется погрузки на 1,6 тыс. вагонов. «Умножаем на 62 и получаем практически 100 тыс. тонн ежедневно с ЗСЖД угольные предприятия не грузят»,— подчеркнул он. Ссылаясь на объяснения со стороны угольных компаний, он пояснил, что к этому приводят низкая цена на уголь на мировых рынках и неблагоприятный курс рубля к доллару. Выпадающие объемы на Северо-Западе, отметил Михаил Глазков, в первом квартале удалось компенсировать, но не полностью, за счет дополнительных объемов металлов и удобрений.

По данным «Морцентр-ТЭК», перевалка угля в Арктическом бассейне сократилась в январе—феврале на 35,2%, в Балтийском выросла на 1,1%, в АЧБ — на 12,7%. Но в марте показатели ухудшились. В частности, морской экспорт через порт Усть-Луга, по данным Kpler, в первые 20 дней марта относительно первых 20 дней февраля сократился на 31%, до 1,55 млн тонн. В ОАО РЖД отмечали рост погрузки экспортного угля в целом на порты в первом квартале на 2,6% год к году, до 40,6 млн тонн.

Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников отмечает, что с февраля к низким ценам на уголь прибавилось резкое укрепление рубля, что сразу вывело уголь в зону отрицательной рентабельности. «В этой связи непредъявление грузов по согласованным еще в январе планам вполне понятно»,— отмечает он.

Argus в мартовском обзоре отмечал, что укрепление рубля к доллару США негативно влияет на экспортеров всех отраслей: в среднем с 1 по 25 марта курс доллара составил 86,51 руб. по сравнению с 92,74 руб. в феврале и 100,41 руб. в январе. Господин Шапошников полагает, что подобная ситуация, предположительно, продлится до конца года. А пересмотр планов по грузопредъявлению для угольщиков грозит тем, что в течение года вообще ничего не согласуют, отмечает эксперт. В угледобывающих компаниях “Ъ” не ответили.

В Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ; объединяет в том числе транспортные активы угледобывающих компаний) отмечают, что непредъявление заявленных грузов «лишь отражает несовершенство системы приема заявок и стремление сместить фокус ответственности на грузовладельцев, операторов и порты».

Штраф за инфлированную заявку для грузоотправителя установлен в 10 руб. за каждую непогруженную тонну и 50–200 руб. за контейнер. По словам Михаила Глазкова, ОАО РЖД предлагает вернуться к идее повышения штрафа в 24 раза. Монополия безуспешно предлагала индексацию в 2021 году и повторно в июне 2024 года. Сейчас ОАО РЖД предлагает ввести дифференцированный штраф. «Если клиент отказался за 15 суток — это одна сумма, так у нас будет время, чтобы на этот объем привлечь другого клиента,— пояснил господин Глазков.— Если за пять суток — совсем другая сумма, если за сутки, то максимальный штраф, который будет компенсировать ОАО РЖД все расходы, которые оно понесло, гарантируя эту перевозку». Он подчеркнул, что монополия готова к ответственности со своей стороны за невывоз согласованного объема грузов.

Наталья Скорлыгина