Т-Банк выпустил первые ЦФА на биткойн

Т-Банк первым в России выпустил цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к стоимости биткойна. Эмитентом выпуска является ООО «ТБ Капитал». Количество выпускаемых ЦФА составит 1000 шт., а общий объем приравнен к стоимости одного биткойна. Срок обращения — один месяц. Новый смарт-актив доступен только квалифицированным инвесторам. Как пояснили в банке, его можно приобрести через приложение «Т-Инвестиции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

При этом цена покупки устанавливается в рублях «по агрегированному курсу с нескольких бирж и курсу доллара на дату выпуска смарт-актива». В частности, могут использоваться сайты таких ресурсов, как CoinGecko, CoinMarketCap и NASDAQ. Для пересчета в рубли используется официальный курс доллара Банка России. При погашении выплачиваемая сумма увеличивается на 2%. При этом ни дробление ЦФА, ни досрочное погашение по усмотрению инвестора не предусмотрено. Однако инвестор может продать смарт-актив на вторичных торгах.

Участники финансового рынка начали выпускать финансовые инструменты, привязанные к стоимости критовалют (в первую очередь биткойна) после опубликования информационного письма Банка России. В нем, в частности, регулятор отметил возможность для организаторов торгов допускать к торгам такие ценные бумаги, для доверительных управляющих включать такие активы в договоры доверительного управления, а для операторов информационных систем организовывать выпуски ЦФА.

По словам гендиректора «Атомайза» Алексея Илясова, «все больше инвесторов, от активных трейдеров и клиентов Private Banking до юридических лиц, рассматривают добавление разумного объема криптовалют в свой портфель, в том числе для целей диверсификации и хеджирования рисков».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «С биткойна возьмут производные».

Отдел финансов