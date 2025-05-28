Первого замминистра природных ресурсов Кубани заподозрили в мошенничестве

Управление СКР по Краснодарскому краю подтвердило информацию о задержании первого заместителя министра природных ресурсов региона Александра Каинова. Ему вменяют мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Ранее о задержании чиновника сообщал «Ъ».

Следствие считает, что летом 2023 года знакомый замминистра попросил помочь изменить приговор, вынесенный внуку его товарища. Его лишили свободы за повторное пьяное управление автомобилем. Подозреваемый заявил, что с помощью связей может повлиять на приговор и потребовал взамен 4 млн руб. Эти деньги он якобы должен был передать должностным лицам.

В течение месяца взяткодатель через посредника передал господину Каинову 3,8 млн руб. Еще 200 тыс. руб. знакомый фигуранта оставил себе. Чиновник же оставил все деньги себе, и приговор внуку оставили без изменений.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте Александра Каинову. Следователи также оценят действия знакомого фигуранта.

Никита Черненко