Первого замминистра природы Кубани задержали по коррупционному делу

В Краснодаре задержан Александр Каинов, первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края, сообщил «Ъ» собеседник в правоохранительных органах. Чиновника подозревают в совершении коррупционного преступления, другие подробности дела неизвестны.

Министр природных ресурсов края Сергей Ерёмин в разговоре с «Ъ» сказал, что не готов обсуждать ситуацию, связанную с его первым заместителем.

Александр Каинов работает в должности первого заместителя природных ресурсов Краснодарского края с 2018 года, ранее он занимал должность старшего прокурора отдела по надзору за исполнением природоохранного законодательства прокуратуры Краснодарского края.

Бизнес Сергея Каинова, отца чиновника, ранее попадал в поле зрения СМИ из-за уголовного дела, возбужденного по факту приписок при исполнении контрактов на уборку стихийных свалок в Краснодаре. Исполнителем муниципальных контрактов было ООО УБиС, принадлежавшее господину Каинову-старшему. В 2020 году директор компании УБиС Дмитрий Анточий получил условный срок за мошенничество.

Анна Перова, Краснодар