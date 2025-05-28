ЦБ: российский банковский сектор сохраняет устойчивость

В последние полгода российская экономика продолжила рост, банковский сектор сохраняет устойчивость, следует из отчета Центробанка.

Важными индикаторами устойчивости в ЦБ назвали следующие показатели:

рентабельность активов находится вблизи 1,9%;

достаточность капитала банков восстановилась с 12,1% до уровня средних значений — 13%;

запас капиталов вырос с 4,5 до 4,7 п. п. к Н1.0, с учетом накопленного макропруденциального буфера — с 5,2 до 5,6 п. п.

Способствовать поддержанию запаса устойчивости банков будет повышение антициклической надбавки с 1 июля до 0,5%, следует из отчета. На потенциал банковского кредитования это существенно не повлияет, считают в ЦБ.

В январе совокупная прибыль российских банков превысила показатели декабря 2024 в 1,5 раза. По оценке регулятора, сумма достигла 286 млрд руб.

Подробнее — в материале «Убыточных убыло».

Екатерина Отрашкевич