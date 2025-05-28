Верховный суд отказался списывать долги набравшему десять кредитов россиянину

Верховный суд отказался списывать долги россиянину Павлу Россу, взявшему в короткий срок десять кредитов в разных банках под потребительские цели, поскольку он вложил полученные средства в сетевой маркетинг. В высшей инстанции считают, что гражданин воспользовался задержкой в обработке банками информации о выдаче кредита и в обновлении кредитной истории, а также намеренно скрыл от сотрудников цель получения денег.

Общая сумма десяти кредитов составила 7,4 млн руб. Девять из них господин Росс взял за одну неделю в сентябре 2022 года. До января 2023 года он выполнял все обязательства, однако после попал под сокращение штата на работе и был уволен. В июне того же года Павел Росс инициировал процедуру своего банкротства. Два банка, ВТБ и РСХБ, отказались списывать его долги, после чего началось судебное разбирательство.

В первой инстанции суд признал господина Росса виновным, однако он подал апелляцию и оспорил решение. Во втором рассмотрении суд снова встал на сторону кредиторов. После чего гражданин обратился в высшую инстанцию. В решении ВС сказано, что обращение за кредитами в короткие сроки не свидетельствует о недобросовестности заемщика, однако он обязан в таком случае уведомить банки о цели получения денег.

Авторы заметки считают, что решение ВС свидетельствует об ужесточении подхода к списанию непогашенных долгов физлиц в рамках процедуры банкротства. По статистике, высшая инстанция отменяет или изменяет акты нижестоящих инстанций в 98% случаев. В 2024 году ВС поддержал решение первой и второй инстанций лишь в 10 случаях из 491.

Подробнее — в материале «Банкрот остался должником».

Екатерина Отрашкевич