Микаилу Шишханову напомнили о растрате

Таганский суд Москвы приговорил к восьми годам заключения бывших председателей правлений Рост-банка и Бинбанка Кирилла Любенцова и Александра Лукина, признав их виновными в особо крупной растрате и злоупотреблении. В 2014–2017 годах они путем заключения «экономически нецелесообразных сделок» причинили ущерб своим организациям на 10,8 млрд руб. и теперь будут обязаны его возместить их преемнику — банку «Траст». В деле говорится, что растрату банкиры совершили в пользу лица, дело которого выделено в отдельное производство. Речь, очевидно, идет об известном финансисте Микаиле Шишханове, который проживает за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукин и Кирилл Любенцов получили по восемь лет заключения

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Лукин и Кирилл Любенцов получили по восемь лет заключения

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На приговор подсудимые Любенцов и Лукин, уже год находившиеся под запретом определенных действий, приехали сами. Оглашение вводной и резолютивной частей судебного решения заняло совсем немного времени.

Накануне в прениях сторон прокурор потребовал признать обоих виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), приговорив каждого к девяти с половиной годам общего режима. Обвинитель также настаивал на удовлетворении иска потерпевшей стороны — правопреемника кредитных учреждений банка непрофильных активов «Траст» — на сумму свыше 10,8 млрд руб.

Как установили в ГСУ СКР по Москве, с декабря 2014 года по сентябрь 2017 года банкиры Лукин и Любенцов вместе с «неустановленными лицами» путем совершения невыгодных для Бинбанка и Рост-банка сделок причинили банку «Траст» многомиллиардный ущерб. Причем преступления были совершены в период санации Бинбанком Рост-банка, деятельность которого была прекращена в 2018 году путем присоединения к банку «Траст».

По версии обвинения, компания Stratola Investments Ltd, подконтрольная фигурантам, получила в сентябре 2015 года в Рост-банке кредит на $40 млн (по тогдашнему курсу — 2,6 млрд руб.), который так и не вернула. Затем Stratola получила в Рост-банке облигации ООО «Финстандарт», ООО «Вейл Финанс» и ООО «Финстоун» стоимостью более 8,1 млрд руб., которые были похищены.

В прениях адвокаты констатировали, что Кирилл Любенцов не мог быть причастен к растрате выданного Stratola кредита, поскольку сам устроился в Рост-банк лишь в декабре 2015 года.

При этом в деле, обращали внимание защитники, отсутствуют документы, свидетельствующие о причастности господина Любенцова к выдаче самого кредита. Правда, в должности председателя правления банка он трижды продлевал срок погашения кредита. Однако, отмечали защитники, эти действия нельзя считать фактом хищения, поскольку деньги из банка уже ушли.

Представители фигуранта обращали внимание, что обвинением был неконкретно указан мотив совершения господином Любенцовым противоправных, по версии следствия, действий. Якобы предправления Рост-банка растратил средства не из обычной в таких случаях личной корыстной заинтересованности, а из желания «улучшить материальное положение лица, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство». Официально данное лицо остается неустановленным, но из других документов в деле можно сделать вывод, что речь идет о бывшем владельце Рост-банка и акционере Бинбанка Микаиле Шишханове. Персонально его уголовное преследование пока не ведется.

Кроме того, адвокаты настаивали, что следствие так и не доказало, что на момент принятия управленческих решений Кирилл Любенцов и Александр Лукин заведомо знали о том, что получатели денежных средств или облигаций решат их не возвращать и не оплачивать. А значит, в деле «нет доказательств, подтверждающих наличие у подсудимых корыстного мотива или умысла на совершение растрат».

В свою очередь, утверждали адвокаты, причиненный ПАО «Бинбанк» и АО «Рост-банк» ущерб составил лишь 0,33% от стоимости их активов. Поэтому, отмечали они, сложно утверждать, будто «злоупотребление полномочиями привело к тяжким последствиям».

Адвокаты требовали оправдать подзащитных по обвинению в растрате, а обвинение в злоупотреблении полномочиями переквалифицировать с ч. 2 на менее тяжкую ч. 1. А поскольку по ней истек срок давности, дело прекратить.

Суд назначил экс-банкирам срок на полтора года меньше запрошенного гособвинением, взяв их под стражу в зале суда. Но с учетом отбытого в СИЗО и под домашним арестом им предстоит отсидеть по пять лет. Правда, за ними остался долг «Трасту» на сумму более 10 млрд руб. Отметим, что фигуранты являются ответчиками по иску в арбитражном суде, а не так давно в Высоком суде Лондона между «Трастом» и основателем O1 Group Борисом Минцем было заключено мировое соглашение, в рамках которого он признал обязательства по долгам Stratola и других компаний, упомянутых в уголовном деле.

Алексей Соковнин