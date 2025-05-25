Банкирам запросили почти все

Как стало известно “Ъ”, в Таганском райсуде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу бывших председателей правления Рост-банка и Бинбанка Кирилла Любенцова и Александра Лукина, обвиняемых в особо крупной растрате. По версии обвинения, фигуранты совершили «ряд экономически нецелесообразных сделок», за которые должны отсидеть по девять с половиной лет и возместить многомиллиардный ущерб. Защита предлагает переквалифицировать обвинение на превышение полномочий и прекратить уголовное преследование в связи с истечением сроков давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Представитель прокуратуры, выступая в прениях сторон, заявила, что вина подсудимых Кирилла Любенцова и Александра Лукина в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) с использованием служебного положения и в составе организованной группы была полностью доказана в ходе судебного следствия, а также подтверждается материалами дела и показаниями свидетелей.

Отметив, что сами фигуранты причастность к хищениям отрицают, прокурор указала на «невозможность исправления подсудимых без изоляции от общества» и просила назначить им по девять с половиной лет колонии и штрафы в размере 2 млн руб. каждому.

В качестве смягчающих обстоятельств сторона гособвинения признала наличие у обоих подсудимых малолетних детей, родственников, которые находятся на их попечении, а также состояние здоровья самих обвиняемых.

Представитель потерпевшей стороны, которой по этому уголовному делу признан банк «Траст», заявил, что поддерживает обвинение в полном объеме. Он отметил, что считает деяния подсудимых полностью доказанными, а обвинения — обоснованными. Также потерпевшая сторона заявила иск к подсудимым в размере 10 млрд руб., который был полностью поддержан прокуратурой.

Напомним, что, по версии следствия, с декабря 2014 года по сентябрь 2017 года Александр Лукин и Кирилл Любенцов, а также «неустановленные лица» совершили «ряд экономически нецелесообразных сделок», от которых пострадали как участвовавшие в них Бинбанк и Рост-банк, так и банк непрофильных активов «Траст». Предполагаемые преступления были совершены в период санации Бинбанком Рост-банка, деятельность которого была прекращена в 2018 году путем присоединения к банку «Траст».

В первом эпизоде преступления, как считают в ГСУ СКР, компания Stratola Investments Ltd, подконтрольная обвиняемым, с их помощью получила в Рост-банке кредит в размере $40 млн (2,6 млрд руб.), который не вернула. Во втором эта же компания получила в Рост-банке облигации ООО «ФинСтандарт», «Вейл Финанс» и «Финстоуна» стоимостью более 8,1 млрд руб., которые, полагает следствие, были переведены в офшорную Stratola Investments Ltd и впоследствии похищены. Ликвидирован был и банк-санатор — в 2019 году его присоединили к «Открытию».

Сторона защиты обратила внимание на необоснованность материальных претензий, аргументируя это тем, что схожие иски потерпевшая сторона заявила в Высоком суде Лондона. В последнем было заключено мировое соглашение, в рамках которого основатель O1 Group Борис Минц, которому принадлежали в том числе ООО «ФинСтандарт», «Вейл Финанс» и «Финстоун», признал обязательства перед «Трастом» своими.

Кирилл Любенцов и его защитники, выступая на процессе, отмечали, что на момент, когда произошел первый эпизод преступления, он еще не был трудоустроен в банке, а только в дальнейшем пролонгировал решение о выдаче кредита. Однако тогда его нельзя обвинять в хищении. Говорилось также, что компания Stratola Investments Ltd не была полностью подконтрольна обвиняемым и что это противоречит обвинительному заключению, которое полностью основано на факте подконтрольности.

Выводы следствия, отмечала защита, основаны на предположениях и содержат противоречия.

Также на основании данных бухгалтерского учета отмечалось, что сделки, которые подсудимым вменяют по второму эпизоду, нанесли банку ущерб менее 1% от всех активов Рост-банка, что не могло привести к банкротству и последующей санации. К тому же господа Лукин и Любенцов самостоятельно не принимали решений, а только исполняли поручения руководства. В связи с этим защита требовала переквалифицировать обвинение на злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и прекратить дело в связи с истечением сроков давности.

Ефим Брянцев