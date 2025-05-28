ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для регионов с аккуратными водителями

Зампред Центробанка (ЦБ) Филипп Габуния считает необоснованно высокой цену обязательного автострахования в некоторых регионах страны. По его мнению, неправильно, что в ряде субъектов убыточность по ОСАГО выше, но за это платят другие водители. Он рассказал «Известиям», что в ЦБ обсуждают, как скорректировать «несправедливость» и снизить стоимость полиса для регионов с аккуратными водителями и невысоким уровнем мошенничеств. Пока не ясно, как это будет реализовано — по географическому признаку, с введением дополнительного коэффициента для рисковых субъектов, или через более сложную структуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Стоимость ОСАГО регулируется: ЦБ устанавливает границы тарифного коридора, за который страховая компания выйти не может. Также при формировании цены применяется территориальный коэффициент (стоимость полиса отличается в зависимости от региона проживания водителя). Однако для регионов с повышенным риском ДТП даже максимально допустимой цены не хватает, чтобы покрыть убытки, заявили в «Абсолют Страховании». Указывается, что дефицит сборов в таких субъектах компенсируют завышением цены ОСАГО для остальных водителей.

Российский союз автостраховщиков (РСА) составил рейтинг регионов, в которых повышено количество аварий и фиксируется высокий уровень мошенничества. По итогам 2024 года в топ-10 включили Ингушетию, Дагестан, Чечню, Камчатский край, Карачаево-Черкесию, Приморский край, Северную Осетию, Бурятию, Хабаровский край и Кабардино-Балкарию.

По данным РСА, средняя стоимость ОСАГО в 2025 году составляет 7,5 тыс. руб. Многие компании предлагают дополнительно расширить страховое покрытие до 3 млн руб. При этом цена полиса возрастает в пять-десять раз. В апреле группа депутатов предлагала увеличить лимиты выплат в рамках ОСАГО по ущербу автомобилю с 400 тыс. руб. до 520 тыс. руб., однако правительство отклонило законопроект.

О том, какие еще изменения предлагает ЦБ, читайте в материале «Ъ FM» «Автостраховку лишают износа».