Автостраховку лишают износа

Размер выплат по ОСАГО может увеличиться для некоторых автомобилистов. В Центробанке согласовали законопроект, который позволит пострадавшим в ДТП получить сумму компенсации для ремонта авто без учета износа, сообщают СМИ. Поправки в закон могут поступить в Госдуму в ближайшее время. Что в таком случае изменится для автомобилистов? Разбиралась Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным Госавтоинспекции, в прошлом году в России произошло более 132 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Если у виновника есть полис ОСАГО, то пострадавшие могут рассчитывать на ремонт за счет страховой компании или денежную выплату для самостоятельного восстановления автомобиля. При этом компании учитывают также коэффициент износа, который может снизить выплату на 30%, а иногда и на 50%. Законопроект, который вскоре должен поступить в Госдуму предполагает, что автовладельцы смогут повторно обратиться в страховую, если ремонт оказался дороже рассчитанной суммы. Однако потребовать можно будет только недополученную часть с учетом амортизации, и это не увеличит общий лимит выплат, уточнила автоюрист Наталия Лазаренко:

«Многие и автолюбители, и юристы уже ликуют. Но лимит по ОСАГО у нас четко ограничен — это 400 тыс. руб., то есть это максимальная выплата. Ранее все инициативы были направлены на то, чтобы страховщикам разрешить выплачивать меньше. В остальном это была прямая дорога для того, чтобы пострадавшие стороны обращались в суд с исками или с досудебными претензиями к виновникам ДТП. Средняя статистическая выплата по ОСАГО — 100 тыс. руб.».

Для расчета компенсации повреждений страховщики используют единую методику принятую в 2021 году. Она не учитывает растущую стоимость деталей и работ, подчеркнул автоюрист Лев Воропаев: «Документ сильно отстает от рыночных цен. По некоторым позициям они могут отличаться в разы. Согласно действующей судебной практике, если гражданин выбирает направление на ремонт, а страховая в этом отказывает, то он, помимо рыночного возмещения убытков, получает выплату в виде 50% от суммы, которую должна была заплатить компания и неустойку за каждый день просрочки».

По данным Российского союза автостраховщиков, средняя стоимость ОСАГО в 2025 году составляет 7,5 тыс. руб. Многие компании предлагают дополнительно расширить страховое покрытие до 3 млн руб. При этом цена полиса возрастает в пять-десять раз. Поэтому сохранить базовую стоимость при увеличении лимита выплат не удастся, пояснил управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов: «Ключевой вопрос: как страховщики компенсируют возросшие расходы? Возможны рост тарифов, госсубсидий или перераспределение нагрузки внутри системы. Необходимо тщательно продумывать механизмы, чтобы это не ударило по рынку. Если отменят коэффициент износа для выплат, то игроки рынка могут поднять вопрос о пересмотре коридора базовых ставок в сторону увеличения. Таким образом стоимость полиса может возрасти.

В качестве хорошей альтернативы могут выступить гибкие лимиты. Например, полная отмена износа для машин возрастом до пяти лет и постепенное увеличение компенсации для более "старших" авто».

В апреле группа депутатов предлагала увеличить лимиты выплат в рамках ОСАГО по ущербу автомобилю с 400 тыс. руб. до 520 тыс. руб., а по здоровью потерпевшего — с 500 тыс. руб. до 650 тыс. руб. Однако правительство отклонило законопроект, заявив, что это повлечет увеличение базовых ставок страховых тарифов на 10%, а значит, снизит уровень доступности ОСАГО.

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Юлия Савина