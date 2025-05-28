«Моспроект-3» завершил покупку еще двух щитов для нижегородского метро

Подрядчик по строительству метро в нагорной части Нижнего Новгорода ГК «Моспроект-3» завершил покупку еще двух тоннелепроходческих щитов. Об этом сообщили в МКУ «ГУММиД» 28 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Гендиректор ГК «Моспроект-3» Константин Матвеев рассказал, что по щитам завершили сделку, сейчас определяют дефектную ведомость и готовят акты приема-передачи. Кроме того, в начале июня должны принять в Китае опалубку.

Проект строительства пришлось переработать, и теперь метростроевцы планируют начать проходку в третьем квартале 2025 года — после корректировки заключения Главгосэкспертизы. Пока продолжается сооружение стартовых котлованов для новых проходческих комплексов.

Как писал «Ъ-Приволжье», эти щиты доставили в Нижний Новгород в феврале 2024 года. Весной для них также выбирали имена, с которыми пока не определились.

Первый щит, «Владимир», в мае 2025 года запустили для проходки второго тоннеля между площадями Сенной и Свободы.

Пока, как сообщал губернатор Глеб Никитин в конце 2024 года, завершить строительство станций метро «площадь Свободы» и «площадь Сенная» планируют на год позже — в конце 2026 года.

Галина Шамберина