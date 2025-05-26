Движение по Колтушскому путепроводу ограничат до 18 июня

В Красногвардейском и Колпинском районах Петербурга с 27 и 28 мая соответственно вводятся новые дорожные ограничения. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Так, в Красногвардейском районе в период с 27 мая по 18 июня будет ограничено движение по Колтушскому путепроводу. Там стартуют работы по ремонту дороги.

В Колпинском районе с 28 мая по 11 июня из-за прокладки инженерных сетей будет перекрыт участок улицы Труда (поселок Петро-Славянка). Речь идет об отрезке дороги от Московской до Тверской (с закрытием сквозного проезда по Тверской улице в створе улицы Труда).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Колпинском районе на период с 7 мая по 27 сентября в связи с производством работ по строительству инженерных сетей ограничивается движение транспорта по улице Володарского в поселке Петро-Славянка — от Бугровой до Вокзальной улицы.

Дарья Астанина