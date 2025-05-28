Главные новости к утру 28 мая

Аэропорты Московского авиаузла — Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский — приостановили работу. На фоне ограничений авиакомпания «Аэрофлот» заявила о корректировке расписания: в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов.

Тела пятерых подростков нашли в СНТ в Байкальске Иркутской области. По данным следствия, молодые люди находились в доме. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. Четырех несовершеннолетних госпитализировали, один из них — 14-летний мальчик — находится в тяжелом состоянии. В городе работает оперштаб.

Telegram-каналы стали активнее индексироваться поисковыми системами, в первую очередь «Яндексом», где переходы из браузера уже составляют более 20% всего трафика каналов. Это позволяет компаниям и блогерам, работающим в мессенджере, наращивать аудиторию без высоких затрат, однако эксперты пока называют такую конверсию нестабильной и зависимой от алгоритмов поисковой выдачи.

Виртуальный оператор связи «Сбера» начинает оказывать услуги связи в Крыму с 29 мая и планирует подключить 10% всех жителей региона — около 240 тыс. человек. Работать оператор будет на сети «Миранды-медиа» (19,99% у «Ростелекома»).

Число заявок на регистрацию товарных знаков за последние два года выросло на 56%, увеличилось и количество судебных дел по ним. В прошлом году последний показатель сократился, однако сумма взысканий увеличилась на 13%.

Стоимость стальных полуфабрикатов в РФ стабильно растет почти месяц, чего на рынке не наблюдалось с осени прошлого года. За неделю цены выросли на 1,5%, с конца апреля — на 3%. Положительную динамику, впрочем меньшими темпами, демонстрируют и котировки чугуна и лома.

На коллекторском рынке зарождается новый сегмент — взыскание задолженности перед каршеринговыми и лизинговыми компаниями, рассказали «Ъ» участники рынка. Причем если в каршеринге развивается цессия, то в лизинге преимущественно агентская схема взыскания.