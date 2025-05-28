Контрафакт вырос в цене

Число заявок на регистрацию товарных знаков за последние два года выросло на 56%, увеличилось и количество судебных дел по ним. В прошлом году последний показатель сократился, однако сумма взысканий увеличилась на 13%. Юристы связывают тренд с тем, что физлица все чаще регистрируют товарные знаки, в том числе для развития продаж на маркетплейсах, что влечет за собой и повышение цены вопроса при судебных спорах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием RTM Group о работе компании с товарными знаками. В целом число заявок на регистрацию последних за два года выросло на 56%, а в прошлом году превысило 137 тыс. Рост во многом обусловлен возможностью их регистрации на физлиц, включая самозанятых, считают в RTM Group: «Это открывает новые возможности для индивидуального бизнеса и личных брендов».

На этом фоне усиливается и борьба за права на товарные знаки. Так, российские суды за январь—декабрь 2024 года рассмотрели 6 тыс. таких дел, годом ранее показатель был на уровне 6,4 тыс. При этом общий размер взысканных компенсаций за прошлый год превысил 824 млн руб. Это на 13% больше показателя 2023 года (715,5 млн руб.).

Средний размер возмещения, отмечают в RTM Group, составил 141 тыс. руб., но в ряде случаев суммы доходят до 4 млн руб. в зависимости от тяжести и масштаба нарушений. Уточняется, что исследование проводилось на основе анализа материалов судебной практики по категории «Защита прав на товарные знаки и знаки обслуживания».

Новой зоной риска в RTM Group называют маркетплейсы, поскольку более 850 дел за прошлый год касались нарушений прав на товарные знаки именно в рамках онлайн-торговли. Общий размер компенсаций в категории составил 124 млн руб. Саму интеллектуальную собственность уже исключили из-под действия новой версии законопроекта «О платформенной экономике», хотя участники рынка и просили премьер-министра Михаила Мишустина учесть их предложения по борьбе с проблемой на e-com-площадках (см. “Ъ” от 10 февраля).

Риски для нарушителей не только финансовые, но и репутационные, говорит управляющий RTM Group Евгений Царев: «В одном из недавних случаев известному ресторану в Санкт-Петербурге запретили использовать свое название из-за конфликта с владельцем товарного знака». Сами суды становятся все более требовательными, уточнил он. Они учитывают длительность нарушения, масштаб торговли, поведение ответчика и даже повторность правонарушений. В результате компания может быть не только оштрафована, но и понести уголовную ответственность, уточняет господин Царев.

Исполнительный директор юридической компании «Медиа-НН» Георгий Давидьян отмечает, что уход зарубежных брендов подтолкнул российский бизнес к развитию: «На рынке появляются товары и услуги под новыми брендами, владельцы которых занимаются их активной регистрацией в качестве товарных знаков». Также повышается осознание того, что товарный знак является нематериальным активом и важным инструментом, в том числе в борьбе с недобросовестной конкуренцией, считает юрист.

Правообладатели товарных знаков стали чаще взыскивать компенсацию с нарушителей. Особенно это касается случаев розничной продажи контрафактных товаров, добавляет советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Ольга Яшина: «Следует также отметить, что открытая статистика маркетплейсов в отношении проданных единиц каждого товара позволяет правообладателям точнее и эффективнее рассчитать стоимость компенсации».

Юлия Юрасова, Татьяна Исакова