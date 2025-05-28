Коллекторы зарулили в новые сегменты

На коллекторском рынке зарождается новый сегмент — взыскание задолженности перед каршеринговыми и лизинговыми компаниями, рассказали “Ъ” участники рынка. Причем если в каршеринге развивается цессия, то в лизинге преимущественно агентская схема взыскания. Пока проходят лишь тестовые сделки, но, по экспертным оценкам, эти сегменты потенциально интересны взыскателям: просроченная задолженность перед лизинговыми компаниями исчисляется сотнями миллиардов рублей, объем просрочки каршеринга на два порядка скромнее, но этот сегмент бизнеса быстро развивается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как рассказал “Ъ” гендиректор онлайн-площадки по продаже просроченной задолженности Debex Марат Брук, площадка уже провела несколько пилотных торгов по долгам клиентов каршеринговых компаний. «Все каршеринговые долги можно разбить на два блока — автоаварии и неоплаченные штрафы,— пояснил он.— В целом такой тип долга коллекторам интересен при условии корректной и быстрой передачи документов от продавца к покупателю». По его словам, для тестовых продаж результаты неплохие — от 6% до 13% от суммы долга. По данным Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА), по итогам 2024 года средняя цена продажи банковских долгов составила 6,2% от номинала, МФО — 17,4%, иных (мобильные операторы, ЖКХ и пр.) — 2,6%.

Коммерческий директор cервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Татьяна Волегова указала, что покупку портфелей каршеринговых просроченных долгов компания начала в 2024 году. По ее словам, в общем объеме купленного долга по итогам первого квартала 2025 года доля каршеринга составляет около 0,5%. «ПКБ интересны портфели каршеринга и лизинга. На текущий момент в работе компании есть портфель каршеринговых долгов, приобретенный в качестве тестового, для оценки рентабельности,— говорит управляющий директор ПКБ Павел Михмель.— Средняя цена по долгам каршеринга в 2024 году находилась в районе 7% от номинала».

По словам экспертов, каршеринг может стать серьезным участником рынка цессии. «Распространенность каршеринга в последние годы показывает, что этот сегмент рынка взыскания имеет серьезные перспективы: только в Москве прокатный автопарк насчитывает более 40 тыс. машин (по данным TAdviser на 2024 год)»,— говорит партнер и руководитель практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков. По оценкам начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева, в России примерно 30–40 каршеринговых операторов. «Средний чек за повреждение автомобиля — 100–300 тыс. руб., за неуплаченные штрафы — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Доля проблемных долгов от общего числа аренд — 10–15%,— приводит данные господин Абелев.— Годовой объем долга — примерно 2–3 млрд руб. Покупная стоимость долга — от 10% до 13%».

К лизингу коллекторы пока присматриваются, но обоюдный интерес есть. Так, в конце прошлой недели на 14-м ежегодном съезде лизинговых компаний России гендиректор группы «Инсайт Лизинг» Михаил Гонопольский отмечал, что лизинговые компании начинают активно работать с коллекторами по взысканию сальдо (возникает, когда договор лизинга прекращается досрочно и лизингодатель изымает объект лизинга).Там же финансовый директор «Европлана» Анатолий Аминов приводил данные, что только в первом квартале 2025 года у «Европлана» сток изъятой техники оценивается в 15 млрд руб., за весь 2024 год — 24 млрд руб., за 2023-й — 11 млрд руб. По словам господина Аминова, только половина изъятой техники идет на повторный лизинг. «Что касается долгов лизинговых компаний, то взыскание по ним ведется, но не через цессию, а по агентской схеме,— отмечает Марат Брук.— Объем этого рынка большой, сам по себе долг интересный. Такие долги вполне могут продаваться и по договору цессии». Объем рынка лизинга — 4–5 трлн руб., просрочка — 7–8% от портфеля, это примерно 300–400 млрд руб., доля, которая может уйти коллекторам,— 20–30%, а остальное взыскивается самостоятельно или через суд, указывает Олег Абелев. По его мнению, потенциал для коллекторов здесь очень большой, в разы выше, чем по каршерингу.

Но есть нюансы. «Для оценки потенциала взыскания в этом сегменте требуется тщательная оценка прогнозных сборов по таким портфелям,— указывает Татьяна Волегова.— Пока мы отрабатываем подходы в работе с этим рынком, более точные оценки можно будет дать по мере поступления портфелей в работу». Для дальнейшего роста лизингового сегмента важно внедрять современные рыночные практики, регулярную продажу портфелей через электронные аукционы — как открытые, так и закрытые, указывает руководитель коллекторского агентства ЮСВ (холдинг Finbridge) Александр Ермолаев.

«Нужно понимать, что бизнес развивается и в текущих реалиях важно работать с долгами, не откладывая их в стол "до лучших времен", поэтому он открывает для себя новые инструменты, в том числе и продажа долгов коллекторам,— заключают в НАПКА.— При этом сами коллекторские организации также заинтересованы в новых сегментах».

Ксения Дементьева, Дарья Андрианова, Полина Трифонова