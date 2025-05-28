Коллекторы зарулили в новые сегменты
Взыскатели займутся проблемной задолженностью перед каршеринговыми и лизинговыми компаниями
На коллекторском рынке зарождается новый сегмент — взыскание задолженности перед каршеринговыми и лизинговыми компаниями, рассказали “Ъ” участники рынка. Причем если в каршеринге развивается цессия, то в лизинге преимущественно агентская схема взыскания. Пока проходят лишь тестовые сделки, но, по экспертным оценкам, эти сегменты потенциально интересны взыскателям: просроченная задолженность перед лизинговыми компаниями исчисляется сотнями миллиардов рублей, объем просрочки каршеринга на два порядка скромнее, но этот сегмент бизнеса быстро развивается.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Как рассказал “Ъ” гендиректор онлайн-площадки по продаже просроченной задолженности Debex Марат Брук, площадка уже провела несколько пилотных торгов по долгам клиентов каршеринговых компаний. «Все каршеринговые долги можно разбить на два блока — автоаварии и неоплаченные штрафы,— пояснил он.— В целом такой тип долга коллекторам интересен при условии корректной и быстрой передачи документов от продавца к покупателю». По его словам, для тестовых продаж результаты неплохие — от 6% до 13% от суммы долга. По данным Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА), по итогам 2024 года средняя цена продажи банковских долгов составила 6,2% от номинала, МФО — 17,4%, иных (мобильные операторы, ЖКХ и пр.) — 2,6%.
Коммерческий директор cервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Татьяна Волегова указала, что покупку портфелей каршеринговых просроченных долгов компания начала в 2024 году. По ее словам, в общем объеме купленного долга по итогам первого квартала 2025 года доля каршеринга составляет около 0,5%. «ПКБ интересны портфели каршеринга и лизинга. На текущий момент в работе компании есть портфель каршеринговых долгов, приобретенный в качестве тестового, для оценки рентабельности,— говорит управляющий директор ПКБ Павел Михмель.— Средняя цена по долгам каршеринга в 2024 году находилась в районе 7% от номинала».
По словам экспертов, каршеринг может стать серьезным участником рынка цессии. «Распространенность каршеринга в последние годы показывает, что этот сегмент рынка взыскания имеет серьезные перспективы: только в Москве прокатный автопарк насчитывает более 40 тыс. машин (по данным TAdviser на 2024 год)»,— говорит партнер и руководитель практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков. По оценкам начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева, в России примерно 30–40 каршеринговых операторов. «Средний чек за повреждение автомобиля — 100–300 тыс. руб., за неуплаченные штрафы — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Доля проблемных долгов от общего числа аренд — 10–15%,— приводит данные господин Абелев.— Годовой объем долга — примерно 2–3 млрд руб. Покупная стоимость долга — от 10% до 13%».
К лизингу коллекторы пока присматриваются, но обоюдный интерес есть. Так, в конце прошлой недели на 14-м ежегодном съезде лизинговых компаний России гендиректор группы «Инсайт Лизинг» Михаил Гонопольский отмечал, что лизинговые компании начинают активно работать с коллекторами по взысканию сальдо (возникает, когда договор лизинга прекращается досрочно и лизингодатель изымает объект лизинга).Там же финансовый директор «Европлана» Анатолий Аминов приводил данные, что только в первом квартале 2025 года у «Европлана» сток изъятой техники оценивается в 15 млрд руб., за весь 2024 год — 24 млрд руб., за 2023-й — 11 млрд руб. По словам господина Аминова, только половина изъятой техники идет на повторный лизинг. «Что касается долгов лизинговых компаний, то взыскание по ним ведется, но не через цессию, а по агентской схеме,— отмечает Марат Брук.— Объем этого рынка большой, сам по себе долг интересный. Такие долги вполне могут продаваться и по договору цессии». Объем рынка лизинга — 4–5 трлн руб., просрочка — 7–8% от портфеля, это примерно 300–400 млрд руб., доля, которая может уйти коллекторам,— 20–30%, а остальное взыскивается самостоятельно или через суд, указывает Олег Абелев. По его мнению, потенциал для коллекторов здесь очень большой, в разы выше, чем по каршерингу.
Но есть нюансы. «Для оценки потенциала взыскания в этом сегменте требуется тщательная оценка прогнозных сборов по таким портфелям,— указывает Татьяна Волегова.— Пока мы отрабатываем подходы в работе с этим рынком, более точные оценки можно будет дать по мере поступления портфелей в работу». Для дальнейшего роста лизингового сегмента важно внедрять современные рыночные практики, регулярную продажу портфелей через электронные аукционы — как открытые, так и закрытые, указывает руководитель коллекторского агентства ЮСВ (холдинг Finbridge) Александр Ермолаев.
«Нужно понимать, что бизнес развивается и в текущих реалиях важно работать с долгами, не откладывая их в стол "до лучших времен", поэтому он открывает для себя новые инструменты, в том числе и продажа долгов коллекторам,— заключают в НАПКА.— При этом сами коллекторские организации также заинтересованы в новых сегментах».