Telegram нашелся в «Яндексе»

Telegram-каналы стали активнее индексироваться поисковыми системами, в первую очередь «Яндексом» (MOEX: YDEX), где переходы из браузера уже составляют более 20% всего трафика каналов. Это позволяет компаниям и блогерам, работающим в мессенджере, наращивать аудиторию без высоких затрат, однако эксперты пока называют такую конверсию нестабильной и зависимой от алгоритмов поисковой выдачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием компании Seowork, посвященным изменениям в работе трафика поисковых сервисов. Как выяснили аналитики, с 2024 года Telegram-каналы все активнее индексируются поисковыми системами, преимущественно «Яндексом». Если в начале 2024 года число показов ссылок, которые ведут в мессенджер, было на уровне 1,7 тыс., то уже в декабре — на уровне 3,7 тыс. Ситуацию весной 2025 года в компании не приводят. При этом 90% всех показов Telegram-каналов в выдаче на данный момент уже приходится на «Яндекс» и 10% — на Google. В «Яндексе» Telegram-каналы чаще всего появляются в топ-10 по выдаче, тогда как в Google они видны на низких позициях (20+). В рамках исследования были проанализированы данные показов более чем от 1,2 млн типов запросов пользователей.

Лидером по числу запросов в «Яндексе», когда в топе первых показов появлялись Telegram-каналы, стали так называемые «транзакционные запросы» (пользователь ищет какую-то услугу или продукт без привязки к бренду) — более 7,6 млн по итогу 2024 года. Вторыми в рейтинге стали «навигационные запросы» (поиск конкретного продукта или бренда) — более 2,2 млн.

«Задача поисковиков — показать пользователю в выдаче максимально полезный, отвечающий конкретному запросу контент. Очевидно, что теперь они считывают и контент в Telegram как с лендингов, рекомендуя его пользователю»,— говорят Seowork.

Для бизнеса тенденция может означать, что бренды и поставщики услуг могут использовать поисковые системы для дополнительной рекламы своих каналов в Telegram без проведения специальных рекламных кампаний. Так, в «Яндексе» сообщили, что в 2025 году пользователи ежедневно осуществляют более 3 млн переходов в мессенджер из поисковика. 70% переходов совершаются на конкретный контент каналов, и только 30% составляют полунавигационные и навигационные запросы, когда пользователь специально ищет «точку входа» в канал компании в мессенджере. В Telegram не ответили “Ъ”.

У «Яндекса» есть отдельный инструмент для работы с рекламой Telegram-каналов — «Рекламная сеть "Яндекса"» (РСЯ), которая позволяет монетизировать каналы в мессенджере. Однако данная опция является коммерческой.

Совладелец digital-агентства «Медиасфера» Тимур Угулава подтверждает, что поисковые системы стали лучше индексировать Telegram, появилась возможность привлекать дополнительный трафик в каналы. Раньше эффект был намного слабее.

После изменений на медиарынке в 2022 году, и в частности ухода TikTok, Telegram становится основной площадкой по зарабатыванию денег, отмечает основатель рекламного продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак. Однако набрать аудиторию в мессенджере без внешних каналов трафика практически невозможно, напоминает он. Показы поисковиков дают дополнительный трафик, но в основном это больше касается крупных каналов, нежели блогеров, говорит господин Пак. С ним соглашается президент Ассоциации блогеров и агентств Юлия Долгова, отмечая, что органический трафик до 20% могут получать только новостные каналы. Цифра кажется преувеличенной, так как в топе выдачи «Яндекса» всегда находятся СМИ. «По нашим данным, авторские или тематические каналы почти не получают органический трафик из поисковиков»,— добавляет она.

«Я бы не стал говорить о стабильном трафике с поисковой выдачи Telegram-каналов, если не используется дополнительный инструментарий и канал не интегрирован с РСЯ»,— считает исполнительный директор MediaSniper Федор Круглов. Telegram — огромная индексируемая среда, откуда берется массив ссылок, которые «всплывают» в поисковой выдаче. За счет этого контент действительно может «собирать переходы», но пока это не системно и скорее результат работы алгоритмов поисковой выдачи, чем устойчивый тренд, заключает эксперт.

Варвара Полонская