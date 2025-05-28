Администрация Трампа просит Верховный суд вмешаться в вопрос депортации

Министерство внутренней безопасности администрации президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой заблокировать постановление судьи, которое требует 10-дневного уведомления и возможности возразить перед депортацией людей в «третью страну». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отметили в агентстве, дело касается действий Министерства внутренней безопасности по депортации в места, не являющиеся родной страной депортируемого или альтернативной страной, по распоряжению иммиграционного судьи.

Запрос на экстренное вмешательство связан с делом, рассматриваемым федеральным судьей штата Массачусетс, который на прошлой неделе заявил, что власти нарушили его предыдущее распоряжение, попытавшись отправить группу мигрантов, осужденных за преступления, в Южный Судан.

Верховный суд заявил, что администрация должна предоставить людям «разумное время» для оспаривания депортации, но не разъяснил, что именно это означает.