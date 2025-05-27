Главные новости за 27 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Крыму в четырех районах ввели режим ЧС из-за гибели урожая. Режим введен в Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Белогорском районах.

Футбольный клуб «Краснодар» сообщил об уходе трех игроков — Федора Смолова, Юрия Газинского и Юрия Дюпина. Как уточнила пресс-служба команды, все трое покидают коллектив в связи с истечением соглашений.

Площадь виноградников в Краснодарском крае с 2022 года увеличилась на 7% и достигла 32,5 тыс. га. В 2025 году власти планируют заложить еще 1,5 тыс. га новых насаждений.

В Краснодарском крае спрос на антидепрессанты вырос на 45,5%. За первые четыре месяца 2025 года объем продаж препаратов достиг 234,3 млн руб., в аналогичный период прошлого года он составлял 160,9 млн руб.

Морские пассажирские перевозки между Сочи и Геленджиком запустят с 1 июня 2025 года. Судно вмещает до 120 пассажиров и развивает скорость более 60 км/ч.

Краснодарский край занял второе место по дороговизне похоронных услуг на юге России. Как сообщает Росстат, средняя стоимость погребения на Кубани в 2024 году составила 73,5 тыс. руб.

Минэк: Количество пунктов досмотра на въезде в Крым увеличат. По словам заместителя министра экономического развития РФ Дмитрий Вахрукова, дорога может занять больше времени, чем обычно.

Пассажирка рейса российской авиакомпании Nordwind Airlines, следовавшего из Екатеринбурга в Сочи и совершившего внеплановую посадку в аэропорту Актобе, скончалась до прибытия самолета.

Губернатор Кубани предложил закрепить меры по защите виноградопригодных земель. В крае действует запрет на смену назначения сельхозугодий, благодаря которому около 10 тыс. га были выведены из городской черты Краснодара и возвращены в сельхозоборот.